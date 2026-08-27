Pavlová se v Lánech setkala se zástupci projektu, který pomáhá samoživitelům

Manželka prezidenta Eva Pavlová se dnes v Lánech setkala s účastníky projektu Máš na to! poskytujícího bezplatnou právní pomoc samoživitelům a se zástupci škol zapojených do vrstevnické mediace. Jde o způsob pomáhající dětem a mladým lidem řešit konflikty mezi spolužáky prostřednictvím dialogu a hledání společného řešení. Obě oblasti pomáhají lidem zvládat konflikty dříve, než přerostou v bezmoc či zranění, řekla Pavlová zástupcům projektů, mezi kterými byli advokáti, pedagogové, mediátoři i další.
Podle manželky prezidenta projekty přinášejí naději na důstojné a spravedlivé řešení a v případě mediace učí naslouchat si, otevřeně spolu mluvit a přebírat odpovědnost za vlastní slova i činy. "To jsou hodnoty a dovednosti, které si v sobě ponesou po celý život," dodala Pavlová, která se i s vrstevnickými mediátory setkala a ocenila jejich zodpovědný přístup. "Je to i ta prevence možná nejít hned za psychologem a řešit psychiatry, ale začínáme vlastně už takhle od těch druhých ročníků základních škol," doplnila manželka prezidenta.
Vrstevnická mediace funguje například v ZŠ a Montessori MŠ Prachatice. Během velké přestávky mohou žáci za mediátory přijít do vyčleněné místnosti a tam řešit problémy. Zároveň podle ředitelky Hany Bolkové starší mediátoři už na škole proškolují i ty mladší. Autorkou metodiky vrstevnické mediace je Michaela Kopalová. Spolu s lektory, kterými jsou studenti práva či psychologie, organizuje školení pro pedagogy.
Spoluzakladatelka organizace Fandi Mámám Žaneta Slámová dnes v Lánech ČTK řekla, že se situací, kdy samoživitelé nemají dostatek peněz na zajištění právní pomoci, se setkává často. Proto organizace začala pořádat právní workshopy a nyní spolupracuje na projektu Máš na to!. Podle advokátky a spoluzakladatelky organizace Vindica Dagmar Lupínkové se v rámci něj často řeší nejen výživné, ale otázky jako souhlas druhého rodiče s bydlištěm, s nástupem do školy nebo celkově rodinné problémy. Zástupkyně organizací dnes zdůraznily, že by se samoživitelé neměli bát na ně obrátit. Podrobné informace najdou na webu www.pavloeva.cz.
Kromě advokátů, kterých nyní působí více než 30 po celé ČR, se zapojily třeba také daňová nebo kariérní poradkyně, které pomáhají samoživitelům v jejich životní situaci. "Ta skupina (samoživitelů pozn. ČTK) je velmi zastoupena, takže i proto, a protože jsem si možná kousek života takto prožila, vím, co to obnáší, a vím, jak to není jednoduché," doplnila Pavlová.
Pavlová se už při dřívějších setkáních v Lánech setkala například s novodobými veteránkami nebo se současnými i bývalými příslušnicemi bezpečnostních sborů.