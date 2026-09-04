Pečky pozastavily dostavbu tělocvičny za 205 mil. Kč kvůli problémům se základy

Pečky na Kolínsku pozastavily práce na dostavbě tělocvičny a učeben základní školy. Důvodem jsou problémy se založením stávající části školního areálu, které stavbaři zjistili při bouracích pracích. Odborné zkoušky ukázaly, že jedna z odkrytých nosných pilot není dostatečně dlouhá. Statik pak zpochybnil také délku ostatních pilot a podle města nyní nelze v plánované výstavbě pokračovat. Radnice o tom informovala na facebooku. Práce na dostavbě za 205 milionů korun začaly v červnu, podle radnice jde o dosud největší investici města.
"Objevila se chyba ve statice, projektanti musí dořešit, jakým způsobem sanovat piloty, aby na to mohli nástavbu postavit," řekl ČTK starosta Peček Milan Paluska (ODS a NK). Město podle něj ve spolupráci s odborníky prověřuje možnosti sanace základů i případného přepracování statického řešení celé stavby. Cílem je práce co nejrychleji obnovit a omezit vícenáklady. Na statiku původní budovy nemá podle Palusky zjištěný problém vliv.
Komplikace se objevily už při zahájení zakládání nové stavby, kdy bylo nutné řešit sanaci pilot pod základovým pasem školní kuchyně. Při následném bourání vznikly pochybnosti o kvalitě a délce nosných pilot pod stojící budovou. Potvrdily je zkoušky metodou PIT a kontrolní jádrový vrt do jedné z odkrytých pilot.
Město se se stavební firmou dohodlo na pozastavení prací, což má podle radnice minimalizovat náklady. Vedení města a jeho právní zástupce zároveň shromažďují a vyhodnocují dokumentaci a zabývají se právními otázkami souvisejícími se zjištěným stavem. "Tím, že někdo udělal piloty kratší, než garantuje, tak určitě je budeme hnát k odpovědnosti. Ale nechci předjímat, předali jsme to právníkům a ti by měli říct, jakým způsobem postupovat," dodal Paluska.
Zakázku získalo sdružení společností Marhold a Pohl cz s nabídkovou cenou 205 milionů korun. Stavba začala na začátku června a podle původního harmonogramu měla trvat 18 měsíců, tedy do konce roku 2027. Na financování dostavby zastupitelé v červnu schválili přijetí úvěru 100 milionů korun od České spořitelny. Město jej má podle schválených podmínek čerpat od ledna 2027 do března 2028.
Součástí dostavby má být tělocvična, aula přibližně pro 150 dětí, tři odborné učebny a spojovací chodba. Základní školu navštěvuje téměř 770 žáků a patří k největším školám na Kolínsku. Přibližně čtvrtina dětí do ní dojíždí z okolních obcí.