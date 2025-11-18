Na Nymbursku začala likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou, pomáhají i vězni

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:02aktualizováno  11:02
Veterináři a hasiči začali v úterý kolem 10:15 s likvidací chovu kachen na farmě společnosti Perena v Nouzově na Nymbursku. Minulý týden tam testy potvrdily čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu. Bylo v něm přes 2000 kusů šestitýdenních kachen. Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera by likvidace měla být hotová nejpozději odpoledne.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nákaza vysoce patogenní ptačí chřipkou H5N1 v komerčním chovu kachen byla v Nouzově potvrzená ve čtvrtek. „Prvotní hlášení ze čtvrtka 13. listopadu byl úhyn 150 kusů. Další dny podle odhadů hynulo zhruba 10 procent denně. Kolik ptáků zůstalo živých, budeme vědět později,“ řekl Majer.

Drůbež veterináři a hasiči usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým. Do likvidace se zapojí asi 70 lidí, z toho deset vězňů z věznice Jiřice, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. „Vězni pomáhají s vynášením drůbeže z hal, což je náročná práce a nejde jinak než lidskými silami,“ řekl Majer.

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

Na stejné farmě se ptačí chřipka objevila v lednu 2023, utraceno tehdy bylo 1900 kachen.

V Česku se minulý týden objevila čtyři nová ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech, a to ve Valdíkově na Třebíčsku, v Lanškrouně na Orlickoústecku, v Nouzově na Nymbursku. V neděli přibylo ohnisko v chovu kachen v Blatné na Strakonicku, tam jde celkově o letošní páté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu. Ve Valdíkově i Lanškrouně už likvidace zasaženého chovu skončila, likvidace v Blatné by měla začít ve středu.

