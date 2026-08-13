V Karlíně odhalili stoletý artefakt. Odlitek z dob ČKD proměnili v moderní umění

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
Sledovat Metro na Googlu
Slavnostní odhalení uměleckého díla v Pernerově ulici v pražském Karlíně. (13....

Slavnostní odhalení uměleckého díla v Pernerově ulici v pražském Karlíně. (13. srpna 2026) | foto: ČTK

Slavnostní odhalení uměleckého díla v Pernerově ulici v pražském Karlíně. (13....
Slavnostní odhalení uměleckého díla v Pernerově ulici v pražském Karlíně. (13....
Slavnostní odhalení uměleckého díla v Pernerově ulici v pražském Karlíně. (13....
Slavnostní odhalení uměleckého díla v Pernerově ulici v pražském Karlíně. (13....
6 fotografií
V Pernerově ulici v pražském Karlíně je od čtvrtka k vidění umělecké dílo, které akademický sochař Pavel Filip vytvořil s využitím více než 100 let starého litinového odlitku části parní turbíny vyrobené někdejším závodem Breitfeld & Daněk, z něhož později vzniklo ČKD.

Odlitek objevili stavbaři při výkopových pracích pro kancelářský projekt PernerKa, který v ulici letos v únoru otevřel společný podnik KKCG Real Estate Group a Alma Development.

Sochu ve středu odhalili zástupci developerů a Prahy 8, která sochu spolu s přilehlým parkem v budoucnu získá do majetku.

Koleje v prostorách Kasárna Karlín? Praha dá za opravu téměř dvě miliardy

Desetitunový historický odlitek sochař ponechal v původním zkorodovaném stavu a doplnil jej o moderní prvky z nerezové oceli. Součástí díla je i vnitřní nasvícení. Praha 8 uzavřela s investory dohodu, na základě které kromě uměleckého díla vznikne i veřejně přístupný park. Obojí po pěti letech převezme do majetku městská část.

„Díky dohodě s investorem vzniká veřejný park i umělecké dílo, které nakonec přejdou městu a do správy Prahy 8. A navíc se podařilo zachránit autentický kus historie Karlína a vrátit ho přesně tam, kam patří,“ uvedl místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil. Radní Jana Salomonová dodala, že městská část se dlouhodobě snaží o zachování a obnovu historických uměleckých děl stejně jako o vznik nových.

Praha pokračuje ve stavbě protipovodňové ochrany stok, staví ochranu v Karlíně

Městská část aktuálně pracuje na obnově parčíku u fontány mezi Koupalištěm Ládví a Kurkovou ulicí na sídlišti Ďáblice, kam se vrátí replika původní bronzové plastiky žabáka, jejíž originál někdo v roce 2008 ukradl. Radnice plánuje také obnovit umělecké vodní dílo od sochaře Vladimíra Kýna nazývané Prameník, které v minulosti zdobilo centrální park sídliště Ďáblice mezi paneláky v ulici Famfulíkova. Vrátit se má na původní místo i s původní odpočinkovou zónou.

Kancelářská budova v Pernerově ulici podle informací investorů zahrnuje 9 300 metrů čtverečních kancelářských prostor a 700 metrů čtverečních retailových ploch. Hlavními nájemci objektu jsou technologická digitální agentura ACTUM Digital a poskytovatel privátních flexibilních kanceláří a coworkingu Scott.Weber Workspace.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Postaví jim vodovod, napojení k němu ale chybí. Kde na to vezmeme, ptá se starosta

Římovská přehrada slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro Jihočeský kraj.

Současné zdroje vody tří obcí na severu Písecka obsahují radon či uran a nestačí ani jejich kapacita. Pomoci má rozšíření vodovodu za 79 milionů korun, hotové má být v závěru roku 2027. V Nerestcích...

13. srpna 2026  10:02

Český Volklore slaví světový úspěch. Získal nominaci a míří do oscarového boje

V šestnáctiminutovém filmu hraje hlavní roli Monina Nevrlá (na snímku).

Snímek Volklore jde do boje o hlavní cenu Akademie. Experimentální videoesej Viktorie Štěpánové, která vznikla na FAMU, získala prestižní Student Academy Award a díky tomu se kvalifikuje do...

13. srpna 2026

Co by bylo bez Mnichova 1938? Vojenská akce Cihelna zkusí o víkendu odpovědět

Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...

Rekonstrukce opravdové bitvy? To platilo doposud. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách na Orlickoústecku se letos pokusí vydat jiným směrem. Jako hlavní bod programu nabídne návštěvníkům...

13. srpna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Metro Opatov se možná až na rok uzavře, v okolí se bude masivně stavět

Stanice metra Opatov

Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek primátora Jaromír Beránek v souvislosti s plánovanými úpravami a výstavbou v okolí. Tou nejdůležitější je...

13. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Posádkový dům armádě dávno neslouží, Žatec v objektu vybuduje byty či kino

Takto má po rekonstrukci vypadat část bývalého Posádkového domu armády v Žatci.

Roky nevyužívaný Posádkový dům armády v Žatci se promění v moderní multifunkční objekt s kinem a byty. Žatec získal na jeho rekonstrukci dotaci 100 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá...

13. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Stevie® Awards oznamují vítěze soutěže Mezinárodní ceny za podnikání ® 2026 ze 78 zemí a území

13. srpna 2026  8:52

Cestáři dostali válce prošpikované technikou. Věří v přesnou a kvalitní práci

Pro nové tandemové válce se hned našla práce. Stroje za více než osm milionů...

Silničáři na Vysočině dostali k dispozici dva nové tandemové válce. Krajská správa a údržba silnic je po zaškolení obsluhy hned začala používat při opravách. Stroje za více než osm milionů korun...

13. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Představenstvo Hartmann - Rico posiluje Marie Mošová

13. srpna 2026  8:37

Kolín chce příští rok rozšířit sběrný dvůr Na Svobodném,přibude i re-use centrum

ilustrační snímek

Kolín pokračuje v přípravě na rozšíření sběrného dvora v ulici Na Svobodném, kde má vzniknout mimo jiné re-use centrum. Rada města tento týden schválila výběr...

13. srpna 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

IGEL navázal spolupráci s Menlo Security k posílení bezpečnosti od koncového zařízení až po prohlížeč

13. srpna 2026  8:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Barum rally uzavře Zlín. Páteční rychlostní zkoušku bude sledovat 30 tisíc lidí

Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru...

Tradiční rychlostní zkouška Barum Czech Rally Zlín v ulicích krajského města bude letos kvůli nedávnému požáru 34. budovy v baťovském areálu trochu jiná. Trasa pátečního nočního okruhu povede po...

13. srpna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Ford Mustang Mach-E není Mustang? Po pár kilometrech vás tahle otázka přestane bavit

Jako elektromobil je Ford Mustang Mach E zatraceně povedený. Má skvělé jízdní...

Posmívali se mu, že to není Mustang. Jenže pak s ním vyrazíte na okresku… a začnete chápat, proč Ford tenhle elektrický kovboj postavil. 276 koní, 525 Nm, pohon zadních kol a překvapivě ochotný...

13. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×