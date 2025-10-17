Podle pracovníků útulku je fena vytrvalá útěkářka, která své majitelce vyskakuje i z okna bytu v prvním patře. Pro redakci iDNES.cz také sdělili, že během čtvrtka obdrželi desítky telefonátů od lidí, kteří si chtěli psí celebritu vzít k sobě domů.
„U těchto zmedializovaných psů je to tak vždycky. Máme tady samozřejmě i spoustu dalších, kteří hledají domov,“ sdělila ošetřovatelka z útulku.
Majitelku nyní čeká přestupkové řízení a patrně i pokuta. Mluvčí pražské policie Jan Daněk k tomu ve čtvrtek řekl, že zaběhnutí psa do kolejiště metra není trestným činem.
|
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Čtyřletý kříženec ovčáka se do prostor metra linky A dostal ve stanici Petřiny a kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout v metru i proud. Před 13. hodinou se odchytová služba s hasiči a policisty přesunula do stanic Malostranská a Hradčanská, kde psa viděli.
U stanice Malostranská pes zaběhl do větrací šachty, odkud už nemohl utéct. Pracovník odchytové služby se pak nedokázal malým otvorem k fence dostat. Podařilo se to až dvěma drobnějším policistkám, které ji vytáhly ven.
Mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík v pátek sdělil, že čtvrteční zastavení metra je pro DPP velkým problémem, přičemž náklady budou muset teprve vyčíslit.
„V tuto chvíli neřešíme, kdo je majitelem psa. To přijde na řadu až v dalších dnech včetně vyčíslení nákladů za přerušení provozu metra,“ sdělil Šabík.