Petarda utrhla muži obě ruce, policie ukázala drastické video

Pražští policisté museli jen pár minut po silvestrovské půlnoci vyjíždět do ulice K Modřanskému nádraží, kde se nacházel vážně zraněný šestačtyřicetiletý muž. Pohled na místo neštěstí byl nezvykle děsivý.
„Exploze způsobila kompletní amputaci pravé ruky, částečnou amputaci levé ruky, zranění v obličeji a hluboké otevřené zranění břicha. Pacient musel být napojen na umělou plicní ventilaci a uveden do umělého spánku,“ popsal pro iDNES.cz náročný zásah mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Podle jeho slov byl muž po nezbytném prvotním ošetření na místě transportován do traumacentra, kde pokračoval boj o jeho život. „Životní funkce pacienta byly bezprostředně ohroženy a jeho stav zůstával velmi vážný,“ doplnil Kirs.
Do záchrany zraněného se zapojily také hlídky z místního policejního oddělení Modřany a pohotovostní motorizované jednotky. Příslušníci mu zaškrtili paže turniketem a asistovali záchranářům, než byl muž v kritickém stavu transportován do nemocnice.
Tragédii způsobila zábavní pyrotechnika kategorie F4, která muži explodovala přímo v rukou. Policisté v této souvislosti upozorňují, že výrobky této klasifikace jsou určeny výhradně profesionálům.
„Pokud ji obsluhuje kdokoli bez příslušného průkazu odpalovače, neriskuje pouze život, ale dopouští se trestného činu nedovoleného ozbrojování. Za takové jednání hrozí pachateli až několikaletý pobyt za mřížemi,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Policie v souvislosti s tímto případem vydala jasné varování. Při manipulaci s pyrotechnikou je naprosto nezbytné dodržovat návod, zachovávat maximální opatrnost a zcela se vyhnout alkoholu. Zásadní je také nikdy nemanipulovat s nevybuchlými kusy nebo s pyrotechnikou, na kterou nemáte oprávnění.
„Důrazně varujeme před neodbornou manipulací s zábavní pyrotechnikou, která Vám může ve vteřině změnit celý život,“ vyzvali policisté.
O ruce při silvestrovských oslavách přišel kvůli výbuchu pyrotechniky také muž v Českých Budějovicích, amputovat článek prstu museli v nemocnici muži ze Zbůchu u Plzně.