Navzdory petici s 11 tisíci podpisy Praha pokračuje v instalaci LED osvětlení

Na začátku dlouhé debaty navrhl místostarosta Prahy 8 a zastupitel Radomír Nepil, aby byl zřízen ombudsman veřejného prostoru. Zastupitelé to odsouhlasili.
Jeho úkolem bude mimo jiné podle přijatého usnesení „přijímat a koordinovat řešení podnětů týkajících se pořádků, údržby, veřejného osvětlení, zeleně a městského mobiliáře“ nebo „dohlížet na kvalitu a včasnost služeb poskytovaných městskými organizacemi“.
Výměna sodíkových výbojek bude na základě rozhodnutí zastupitelů nadále pokračovat. Jak už ale dříve město v reakci na petici navrhlo, sníží teplotu chromatičnosti (tedy barevnou teplotu světla) instalovaných svítidel na maximálně 2700 kelvinů. Oranžové světlo má 1800 kelvinů. Dosud THMP osazovalo nové LED svítidla s barevnou teplotou 3000 kelvinů a v rezidenčních oblastech se zmíněnými 2700 kelviny. Petenti však tento ústupek požadují pouze za kosmetickou úpravu.
Pod záštitou IPR a THMP má nicméně vzniknout pracovní skupina, ve které mají zasednout biologové, psychiatři, lékaři, ornitologové, architekti, světelní technici nebo odborníci na bezpečnost. IPR a THMP se mají věnovat aktualizaci Koncepce veřejného osvětlení.
Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana
Odpůrci „bílého světla“ argumentovali jeho negativním vlivem na přírodu, zdraví a spánek obyvatel Prahy. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) uváděl, že bílé světlo zvyšuje bezpečnost a snižuje kriminalitu. Ředitel THMP Tomáš Jílek zdůraznil, že firma změnu připravovala na základě platných norem a zkušeností z evropských metropolí.
Do diskuze se na straně petentů postupně zapojili spolupředsedkyně Zelených a poslankyně Gabriela Svárovská nebo herec Igor Orozovič. Radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký (Zelení) uvedl, že kromě šesté městské části se proti plánované výměně vymezila také Praha 7 , Praha 3, Praha 11 a Praha Suchdol.
Radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (GEN) prohlásil, že si v historickém centru LED osvětlení představit nedokáže. Architekt Antonín Topinka se obával, že město kvůli tomu ztratí atmosféru. Jedna obyvatelka Prahy 1 si stěžovala, že ji světlo z nainstalovaných lamp s LED svítidly bodá do očí.
Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město
Předseda Prahy sobě Adam Scheinherr na základě dohody s petenty podal pozměňovací návrh, který by reguloval podíl modré složky v bíle svítících LED světlech. Právě ona podle odborníků narušuje cirkadiánní rytmus lidí (časový systém organismu, který se řídí východem a západem slunce, pozn. red.) i rytmus volně žijících druhů, především hmyzu. Návrh počítal s podílem modré složky U500 na maximálně sedmi procentech. Zastupitelé se ale nevyslovili pro.
Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje