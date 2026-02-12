Navzdory petici s 11 tisíci podpisy Praha pokračuje v instalaci LED osvětlení

Téměř tři hodiny se na pražském zastupitelstvu přeli zastánci oranžového světla s obhájci instalovaných nových bílé svítících LED lamp veřejného osvětlení. Zastupitelé následně odhlasovali, že Technologie hlavního města Prahy (THMP) budou pokračovat ve výměně lamp se sodíkovou výbojkou za LED svítidla. Petici proti nim s názvem Chraňme pražskou noc dosud podepsalo asi 11 300 lidí.
Na začátku dlouhé debaty navrhl místostarosta Prahy 8 a zastupitel Radomír Nepil, aby byl zřízen ombudsman veřejného prostoru. Zastupitelé to odsouhlasili.

Jeho úkolem bude mimo jiné podle přijatého usnesení „přijímat a koordinovat řešení podnětů týkajících se pořádků, údržby, veřejného osvětlení, zeleně a městského mobiliáře“ nebo „dohlížet na kvalitu a včasnost služeb poskytovaných městskými organizacemi“.

Výměna sodíkových výbojek bude na základě rozhodnutí zastupitelů nadále pokračovat. Jak už ale dříve město v reakci na petici navrhlo, sníží teplotu chromatičnosti (tedy barevnou teplotu světla) instalovaných svítidel na maximálně 2700 kelvinů. Oranžové světlo má 1800 kelvinů. Dosud THMP osazovalo nové LED svítidla s barevnou teplotou 3000 kelvinů a v rezidenčních oblastech se zmíněnými 2700 kelviny. Petenti však tento ústupek požadují pouze za kosmetickou úpravu.

Pod záštitou IPR a THMP má nicméně vzniknout pracovní skupina, ve které mají zasednout biologové, psychiatři, lékaři, ornitologové, architekti, světelní technici nebo odborníci na bezpečnost. IPR a THMP se mají věnovat aktualizaci Koncepce veřejného osvětlení.

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Odpůrci „bílého světla“ argumentovali jeho negativním vlivem na přírodu, zdraví a spánek obyvatel Prahy. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) uváděl, že bílé světlo zvyšuje bezpečnost a snižuje kriminalitu. Ředitel THMP Tomáš Jílek zdůraznil, že firma změnu připravovala na základě platných norem a zkušeností z evropských metropolí.

Do diskuze se na straně petentů postupně zapojili spolupředsedkyně Zelených a poslankyně Gabriela Svárovská nebo herec Igor Orozovič. Radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký (Zelení) uvedl, že kromě šesté městské části se proti plánované výměně vymezila také Praha 7 , Praha 3, Praha 11 a Praha Suchdol.

Radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (GEN) prohlásil, že si v historickém centru LED osvětlení představit nedokáže. Architekt Antonín Topinka se obával, že město kvůli tomu ztratí atmosféru. Jedna obyvatelka Prahy 1 si stěžovala, že ji světlo z nainstalovaných lamp s LED svítidly bodá do očí.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Předseda Prahy sobě Adam Scheinherr na základě dohody s petenty podal pozměňovací návrh, který by reguloval podíl modré složky v bíle svítících LED světlech. Právě ona podle odborníků narušuje cirkadiánní rytmus lidí (časový systém organismu, který se řídí východem a západem slunce, pozn. red.) i rytmus volně žijících druhů, především hmyzu. Návrh počítal s podílem modré složky U500 na maximálně sedmi procentech. Zastupitelé se ale nevyslovili pro.

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

12. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

