Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  21:42aktualizováno  21:42
V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED svítidla s bílým světlem. To je v noci podle iniciativy Chraňme pražskou noc škodlivé pro lidské zdraví, zvířata i rostliny. S tím souhlasí i někteří odborníci. Výměna světel však podle spolčenosti Technologie hlavního města Prahy vyplývá ze záměru Evropské unie ukončit výrobu sodíkových výbojek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš BíbaMF DNES

Petici za den od on-line spuštění podpořilo téměř čtyři tisíce lidí. Spoluzakladatelka pořádající iniciativy Chraňme pražskou noc a pražská opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha Sobě) ji chce projednat na únorovém městském zastupitelstvu. K tomu musí nasbírat tisíc fyzických podpisů Pražanů.

Výměna sodíkových výbojek vyplývá z evropské legislativy, uvedla společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má osvětlení v metropoli na starosti.

Městská firma THMP v posledních letech vyměňuje původní sodíkové výbojky s teplým oranžovým světlem za bílá LED svítidla na základě zadání od vedení města.

Umělé světlo škodí spánku i srdci. Pro zdravý život je nutná absolutní tma

Společnost v úterý zopakovala, že důvodem je záměr Evropské unie ukončit výrobu používaných sodíkových výbojek, který měl platit od letoška. Jeho platnost byla zatím oddálena na příští rok.

„Z hlediska veřejného osvětlení to znamená nutný postupný přechod na moderní bezrtuťové technologie, zejména LED. Stejně tak už byla po roce 2022 ukončena produkce standardních výbojkových svítidel,“ dodala firma.

Iniciativa Chraňme pražskou noc podle THMP šíří o modernizaci veřejného osvětlení v Praze zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace. Obnova veřejného osvětlení není volba, ale povinnost, dodala městská společnost.

Podle terasy navrhla nadčasový byt. Je plný oblin, světla a LED pásků

Podle zástupců magistrátu a THMP je nutné dokončit výměnu za LED technologii v následujících letech, kdy ještě budou k dispozici skladové zásoby sodíkových světel.

Podle informací iniciativy Chraňme pražskou noc je aktuálně za bílá LED světla vyměněno asi 18 tisíc svítidel, kterých je podle dřívějších vyjádření THMP v metropoli celkem asi 136 tisíc.

Proti výměně se staví někteří odborníci. „Bílé světlo do nočního prostředí nepatří. Modrá složka, kterou obsahuje, škodí jak lidem, tak volně žijícím druhům. Není možné dělat z noci den. Je třeba bezodkladně zastavit nesmyslný čtyřmiliardový plán výměny, který je krokem dvacet let zpátky. Čím dříve situaci napravíme, tím méně bude Prahu stát výměna konfliktních instalací,“ uvedl světelný expert Hynek Medřický, který zaštiťuje petici iniciativy Chraňme pražskou noc.

Chůze pro štěstí a hlavně pro zdraví. Známe důvody, proč víc chodit

Petenti požadují, aby město zastavilo dosud uskutečňovanou výměnu, vyměněná svítidla opět osadila oranžovým světlem a uspořádala k tématu odborné kolokvium se zastoupením odborníků či zájmových sdružení, dodala Drápalová.

Bílé světlo podle ní škodí i zeleni. „Všichni mluví o tom, jak jsou v Praze potřeba stromy, ale najednou Praha utrácí miliardy na výměnu osvětlení, v jejímž důsledku budou stromy strádat. Vedení města musí svůj plán přehodnotit,“ uvedla zastupitelka.

Petice proti známému developerovi. Tepličané nechtějí byty u lesoparku

Problémem podle iniciativy není LED technologie, ale používání nevhodného typu světla. Z navrhované odborné debaty by podle ní měly vyplynout principy, jako kde je třeba v noci svítit, a kde ne, a jaké typy svítidel, barevnosti světla a výšky sloupů jsou vhodné pro různé situace.

„To, co vidíme u nových instalací (nejen) v Praze, je důsledek ignorování vědeckého poznání, nekompetence a hájení obchodních zájmů světelného průmyslu místo veřejného zdraví a kvality života občanů,“ dodal další člen iniciativy Mikuláš Roubíček.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

V Praze vznikla petice, která požaduje ukončení výměny původního veřejného osvětlení za LED svítidla s bílým světlem. To je v noci podle iniciativy Chraňme pražskou noc škodlivé pro lidské zdraví,...

6. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

Přístřešek bezdomovců v Brně (6. prosince 2026)

V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby...

6. ledna 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

Brůna se jde bodnout? Voyo si zase hraje na Netflix. Markovič je český Mindhunter

Záběr ze série Metoda Markovič: Hojer

Na seriál Metoda Markovič: Hojer se mi ukrutně dobře kouká. Jasně, příběh založený na nejslavnějším případu kriminalisty Jiřího Markoviče, respektive jeho na tehdejší poměry netradičním vztahu se...

9. února 2024,  aktualizováno  6. 1. 21:04

Desítky tisíc lidí v Praze jsou bez tepla, zprovoznění začne od 23. hodiny

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týká se až 11 tisíc domácností. Podle mluvčího radnice Aleše...

6. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  21:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí...

6. ledna 2026  16:06,  aktualizováno  20:58

Pardubice rozšířily pomoc bezdomovcům, nízkoprahové centrum funguje i přes noc

ilustrační snímek

V období mrazů posílilo svoji pomoc nízkoprahové centrum v Pardubicích. Kromě denních služeb funguje přes noc a lidé bez domova tam mohou přenocovat na židli....

6. ledna 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Máte doma pejska? Fajn, srdce na tom bude líp. Samota škodí zdraví víc, než se čekalo

Romantický celovečerní film Superžena si pod taktovku vzala režisérka Eva...

Skončily svátky, kterým se zřejmě v těchto časech nedá všude na světě říkat „klidu a míru“. Pro ty, kteří nemusejí řešit nervové vypětí z ruského bombardování nebo „chirurgického řezu“ v naftové...

6. ledna 2026

Ortopedii benešovské nemocnice v těchto dnech mírně přibylo pacientů

ilustrační snímek

Ortopedii benešovské nemocnice v těchto dnech mírně přibylo pacientů, ne ve všech případech však jde o lidi, kteří se zranili při pádu na sněhu či ledu. Lékaři...

6. ledna 2026  18:05,  aktualizováno  18:05

Čtyřkolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Hasiči pracují na vytažení potopené čtyřkolky u přívozu ve Frymburku asi 50 m...

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní čtyřkolka. Na přehradě připravovala bruslařskou magistrálu. Místostarosta Frymburku varoval, že je přehrada...

6. ledna 2026  19:42

Centrem Brna dnes prošel Tříkrálový průvod s dvěma velbloudy

ilustrační snímek

Od katedrály na Petrově v Brně dnes vyšel Tříkrálový průvod, jehož součástí byli i dva velbloudi a několik desítek koledníků včetně tří králů. Přidalo se k...

6. ledna 2026  17:53,  aktualizováno  17:53

Kvůli opravám zvonové stolice utichnou v Plzni do konce ledna zvony katedrály

ilustrační snímek

Na několik týdnů utichne v Plzni vyzvánění zvonů z katedrály svatého Bartoloměje na centrálním náměstí Republiky. Vyzvánění je dočasně přerušeno ode dneška do...

6. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Česko svírá silný mráz. Je čas navléknout na stěrače ponožky

ilustrační snímek

Po sérii mrazivých nocí přichází do Česka tužší chlad, který podle meteorologů vydrží minimálně do čtvrtka 8. ledna. Extrémní mráz ohrožuje nejen zdraví lidí, ale i auta – zamrzlá okna, stěrače a...

6. ledna 2026  19:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.