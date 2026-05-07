Petice za návrat tramvaje 14 má tisíce podpisů. Rychlé řešení není, říká dopravce

Jana Sobíšková
  13:02aktualizováno  13:02
Čtvrtek je posledním dnem, kdy se obyvatelé Prahy 7 mohou podepsat pod petici za obnovení tramvajové linky číslo 14. Ta byla zrušena v souvislosti s dubnovým otevřením Dvoreckého mostu a nahradila ji linka 34, v průběhu jízdy přečíslovaná na číslo 6. Místní vtipkují, že nastupují a vystupují pokaždé z jiné tramvaje. Vadí jim ale, že nový spoj jede do centra moc dlouho, bývá přeplněný a zpožďuje se.

Radnice poukazuje na to, že poprvé v historii ztratila přímý spoj do centra a žádá okamžité řešení, Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) ho ale nemá.

„Pokud by řešení bylo jednoduché, žádná dočasná linka 34 by letos nevznikla,“ upozornil Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing Ropid.

Pod peticí se zatím sešlo více než 2 100 elektronických a přes 1 400 fyzických podpisů. V následujících dnech petice v obou formách radnice Prahy 7 předá na pražský magistrát, aby ji mohli zastupitelé projednat na nejbližším zasedání.

„Hlavním argumentem pro zrušení linky 14 bylo její časté zpožďování, ke kterému však nedocházelo na území Prahy 7. Jediná opatření ke zklidnění dopravy s preferencí MHD po otevření tunelu Blanka a přesunutí velké části aut pod zem proběhla u nás na sedmičce. Považujeme za mimořádně nešťastné, aby naši občané nyní dopláceli na to, že se tramvaje zpožďují v jiných částech Prahy,“ vysvětlil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Upozornil, že dolní část Holešovic v posledních dvou letech přišla o rychlé a spolehlivé tramvajové spojení na Palmovku, do Libně a Vysočan. „Následně Ropid odklonil linku 12, která poskytovala spojení na Malou Stranu a na Smíchov. Na konci roku 2024 skončila tramvajová obsluha Manin a počet spojů ve vytíženém úseku Vltavská–Dělnická klesl o čtvrtinu. Do toho se nyní zrušila linka 14, to je v aktuální situaci již zcela nepřijatelné,“ konstatoval Vokuš.

Žádost přišla pozdě

Radnice v petici požaduje co nejrychlejší návrat čtrnáctky, případně zavedení adekvátní náhrady, která by pokračovala minimálně na Masarykovo nádraží, a to trasou vedenou přes Štvanici. Nyní linka 34 jede od Bílé labutě přes Vltavskou a Ortenovo náměstí do zastávky Nádraží Holešovice, kde se plynule mění na linku 6 pokračující směrem na Kubánské náměstí.

Ropid by podle Šubrta rád městské části vyhověl, ale aktuálně okamžité řešení situace nemá. Dodal, že Praha 7 byla s přípravou aktuální podoby provozu linky 34 seznámena už loni v říjnu.

„Na základě projednání se všemi dalšími dotčenými městskými částmi byl tento stav k letošnímu 18. dubnu zaveden. Změna názoru a žádost o řešení přišla od MČ Praha 7 až 16. března 2026 v okamžiku, kdy byla podoba tramvajového provozu a návaznosti výluk naplánována zhruba do konce letošních letních prázdnin,“ poukázal Šubrt.

Změna s velkým dopadem

Jelikož žádost Prahy 7 vyžaduje trvalou úpravu provozu, nejdříve by to podle Šubrta bylo možné změnit od září. „V tomto směru byla také městská část informována,“ poznamenal.

Po otevření Dvoreckého mostu se počet tramvají v provozu přiblížil maximu, na vypravení nových spojů by Ropid od magistrátu potřeboval 20 až 40 milionů korun jako kompenzaci provozních nákladů.

„Pokud by tyto prostředky město neuvolnilo, bylo by řešení požadavku Prahy 7 nutné provést podobným omezením provozu tramvají v jiné části Prahy, což by vyžadovalo širší projednání se zástupci řady dalších městských částí,“ dodal Šubrt.

