Pavel v Praze probere otázku drog, navštíví Cibulku i Dívčí hrady

Ve středu bude český prezident Petr Pavel pokračovat ve své dvoudenní návštěvě metropole. Zaměří se na Prahu 5, kde plánuje debatovat na téma drogové problematiky. Setká se se zástupci policie a navštíví i osadu Buďánka a usedlost Cibulku. Program zakončí odpolední procházkou na Dívčí hrady a Prokopským údolím.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy navštívili vlakové nádraží Bubny, kde jim byl představen plán realizace Vltavské filharmonie (17. února 2026)

Někdejší kolonie dělnických domků v Praze 5 v 90. letech obývali squatteři. V roce 1997 přešla Buďánka do správy městské části a byla vyhlášena památkovou zónou. Většina objektů byla kvůli špatnému stavu zbourána, první kompletně obnovený objekt byl otevřen v roce 2016, má sloužit jako komunitní prostor.

Chátrající usedlost Cibulka v Košířích se má pod patronací Nadace rodiny Vlčkových proměnit v dětský hospic, pomáhat by mohl až 350 rodinám.

Olympiáda je nyní nereálná

Během prvního dne návštěvy diskutoval Pavel se žáky základní školy v Letňanech, přičemž připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu. Následně probíral s vedením města problematiku bydlení a dopravních staveb či školství v metropoli. Odpoledne se vydal na nádraží Bubny, kde mu vedení Prahy prezentovalo návrh Vltavské filharmonie. Po návštěvě kampusu Českého vysokého učení technického zamířil na debatu s občany.

Na tiskovém brífinku se Pavel vymezil vůči úvaze ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který si dle vlastních slov dovede představit Česko v roli hostitele olympijských her, aniž by měl obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice.

„Myslím si, že země jako Česká republika, která se navíc teď potýká s rozpočtovými problémy, za současné situace organizačně ani finančně na pořádání olympijských her nemá,“ řekl prezident.

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Pavel Prahu navštívil již v červnu 2023. Před třemi lety při své první oficiální návštěvě Prahy například slavnostně otevřel prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Podíval se také do Centra architektury a městského plánování, na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově.

Kraje navštěvuje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka". Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce" na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

Policie hledá seniorku z Nové Paky, která je dezorientovaná a musí dostat léky

ilustrační snímek

Policie hledá sedmasedmdesátiletou ženu z Nové Paky na Jičínsku, která v úterý večer odešla z domova. Žena je ve špatném zdravotním stavu, je dezorientovaná a...

