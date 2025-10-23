Organizátor pražské dopravy ROPID těmito úpravami reaguje na dlouhodobě komplikovanou situaci v širším okolí Vítězného náměstí, zejména v době regulací tunelového komplexu Blanka.
Kromě umožnění průjezdu křižovatkou pro tramvaje došlo i k úpravám v okolních ulicích.
Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy v ulici Jugoslávských partyzánů se přesunul z pravé strany silnice na levou, aby autobusy mohly těsně před Vítězným náměstím snadněji najet na tramvajový pás.
Auta mohou z kruhového objezdu na Evropskou ulici je nově vyjíždět jen jedním pruhem, jelikož ten levý slouží pro autobusy sjíždějící z tramvajového pásu.
Autobusy přijíždějící na náměstí z ulice Svatovítská již mohou jet po tramvajovém pásu až do zastávky Vítězné náměstí. Nově zastavují i ve směru na Dejvickou.
V návaznosti na tyto změny Ropid připravuje prodloužení zastávky ve směru na Prašný most a posunutí přechodu pro chodce. Pak zde budou moct zastavit tramvaj i autobus současně.
Zrychlení 14 autobusových linek
Změny na „kulaťáku“ ovlivní celkem 14 autobusových linek, které přes náměstí denně projíždějí. ROPID si od nich slibuje především výrazné snížení zpoždění a zvýšení pravidelnosti především u linek ze směru Lysolaje, Suchdol, Roztoky, Šárecké údolí a Šolínova.
„Vítězné náměstí je jedním z nejvytíženějších dopravních uzlů v Praze. Nová preferenční opatření pomohou zrychlit průjezd autobusů a snížit častá zpoždění hlavně u linek ve směru od Suchdola. Hladký průjezd Vítězným náměstím je jednou z podmínek, aby sem v budoucnu mohla vést autobusová linka využívající tunelový komplex Blanka,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.