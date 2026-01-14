Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

Autor: berr, herp
  17:32aktualizováno  17:32
Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů. Podle zjištění iDNES.cz má pilotní projekt odstartovat v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...
Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...
Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...
Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...
5 fotografií

„DPP provozuje bezpečnostní kamery ve stanicích metra a obdobně i v novějších tramvajích, autobusech a také všech trolejbusech. Záznam z těchto kamer lze již nyní využít i pro případné šetření konfliktních situací při přepravní kontrole orgány činnými v přestupkovém nebo trestním řízení,“ popisuje pro iDNES.cz současný stav mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Daniel Šabík.

„Uvedené záznamy však nemusí být pro účely šetření případných konfliktních situací při přepravní kontrole dostatečně vypovídající,“ vysvětluje Šabík.

Dopravní podnik tak chystá projekt, který by mohl při řešení podobných potíží pomoci. Přímo na sobě budou malé kamery nosit také revizoři. Zařízení zaznamená obraz i zvuk.

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Tento nástroj již delší dobu využívají dopravní podniky v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostě a Litvínově či Liberci a Jablonci. Zkraje letošního roku se kamery zavedly také v rámci Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Poznatky získané v rámci Sdružení dopravních podniků chce DPP využít.

„Úzce spolupracujeme s přepravní kontrolou Integrované dopravy Středočeského kraje, která kamerové systémy pro revizory aktuálně zavedla. Díky tomu můžeme čerpat zkušenosti z jejich ostrého provozu,“ dodal mluvčí.

Šabík rovněž avizoval, že projekt je v současné době ve fázi také legislativní přípravy. Pilotní používání kamer v pražské MHD má být zahájeno v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026.

Jsou kamery pro revizory správným krokem?

celkem hlasů: 5023

O tom, že na řadu černých pasažérů revizoři nemají páky, se na podzim v terénu přesvědčila i redaktorka iDNES.cz. Typickým příkladem jsou bezdomovci. Kontroloři často témuž člověku bez domova vypíší pokutu i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Částku za udělenou pokutu se přitom dopravnímu podniku nepodaří vymoci.

Když však potížistu, často obtěžujícího a zapáchajícího, pouze vykážou z vozu či mimo přepravní prostor, aby se nemohl hned vrátit, ostatní lidé se na ně zlobí, že nedostal pokutu.

„Ti protřelejší se před námi aspoň klidí, mají s námi tichou dohodu, ale některé musíme dokonce ručně vytáhnout z vagonu. Žádají si to slušní cestující, které obtěžuje smrad,“ popisoval v prosinci své zkušenosti redaktorce jeden z revizorů. „Pak na nás přijde stížnost z nějaké nadace, co jsme si dovolili takhle jednat s jejich klientem, a že žádají naše potrestání. Ještěže už končím, jdu do předčasného důchodu, na tohle nemám, je to boj s větrnými mlýny,“ ulevil si.

Od ledna i ve Středočeském kraji

Pražané se mohli s kontrolory, kteří disponují malými kamerami, již setkat při cestách mimo metropoli. V průběhu ledna je totiž zavádí na linkových spojích Integrovaná doprava Středočeského kraje, která spadá pod Pražskou integrovanou dopravu (PID).

„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ sdělil tento týden ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Revizoři nahrávají celý průběh kontroly. Organizátor krajské dopravy ubezpečuje, že se záběry bude zacházet v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

„Záznamy z kamerových zařízení jsou šifrováním chráněny proti zneužití a uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí. Záznamy jsou mazány v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi IDSK tak, aby bylo možné řešit i případné podněty podané do 30 dnů od pořízení záznamu,“ informoval organizátor středočeské dopravy.

IDSK vysoutěžil dodávku až na sto přenosných kamer pro přepravní kontrolory v hodnotě 3,2 milionů korun. Integrovaná doprava Středočeského kraje je nyní plně součástí systému Pražské integrované dopravy, který od června 2022 pokrývá celé území regionu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesové faux pas: 7 věcí, které vám zničí pověst dřív, než dojdete k parketu

Plesová sezona je v plném proudu. Vydáte se letos udělat parádu?

Plesová sezona 2026 je v plném proudu a pražské sály praskají ve švech. Jenže noblesa se nekoná automaticky s nákupem vstupenky. Stačí jeden špatný detail a z hvězdy večera je terč posměchu.

14. ledna 2026  18:56

Ochránci přírody rozšířili Sedmihorské mokřady v Českém ráji o další hektar

ilustrační snímek

O další hektar rozšířil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) cennou lokalitu Sedmihorské mokřady v Českém ráji. Na nákup pozemků přispěli dárci v kampani Místo...

14. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje bez konkrétního investora

ilustrační snímek

Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora. Na dnešním...

14. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Nové mělnické středisko podpoří děti i rodiny v náročných životních situacích

ilustrační snímek

Nové mělnické středisko výchovné péče podpoří děti, mládež i rodiny v náročných životních situacích, například s výchovnými problémy, rodinnými či školními...

14. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kandidátem na rektora jihlavské vysoké školy se stal znovu Zdeněk Horák

ilustrační snímek

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na rektora současného rektora Zdeňka Horáka. Rektorem pro další...

14. ledna 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

Sčítače v Plzni odhalily oblibu cyklodopravy, chystají se nové stezky

ilustrační snímek

Statisíce průjezdů lidí na kolech a koloběžkách zaznamenaly za rok fungování dva automatické sčítače, které na frekventovaných stezkách v Plzni monitorují...

14. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Opavská škola bude mít nové dílny za 72 milionů, výuka začne v roce 2027

ilustrační snímek

Střední škola technická v Opavě bude mít nové dílny. V areálu školy je začal budovat Moravskoslezský kraj. Sloužit budou pro odborné vzdělávání budoucích...

14. ledna 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují (30. července 2024)

Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z předloňského července. Tehdy řidič s vozem BMW v centru Nového Města nad Metují srazil chodkyni na...

14. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům

ilustrační snímek

Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve Stamicově ulici. Pravidla spolupráce při přípravě projektu dnes...

14. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze

ilustrační snímek

Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....

14. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Z vloupání do zlatnictví v Turnově policie obvinila dva cizince

ilustrační snímek

Z vloupání do zlatnictví v Turnově na sklonku minulého roku policie obvinila dva cizince ve věku 28 a 51 let. Ukradli šperky za 100.000 korun, zhruba polovinu...

14. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.