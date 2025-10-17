Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:02aktualizováno  18:02
Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou do čtyř procent. V září odhalili revizoři na linkách přes pět procent pasažérů bez jízdenky, což je výrazně méně, než se čekalo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nový režim, který má urychlovat cestování a zkracovat zpoždění kvůli odbavování nastupujících, funguje od srpna. Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) kvůli novince nabrala desítky revizorů a zvýšila pokuty za jízdu bez jízdenky.

„Dopad je poměrně razantní a pozitivní, zkrácení dojezdových dob v některých exponovaných místech je mezi třemi a pěti minutami a na některých linkách, třeba v oblasti Roztok, až kolem deseti minut. Z velké části to eliminovalo zpoždění autobusů ve špičkách,“ řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Zájem dělat revizora je nečekaně velký. Uchazeče lákají hlavně vysoké výdělky

Obavy z množství cestujících bez jízdenky a výraznějšího poklesu tržeb se podle Boreckého zatím nenaplnily. „Černých pasažérů bylo 5,3 procenta, což je výrazně pod odhady, a výrazně pod odhady jsou i teoretické ztráty na tržbách. Rezerva v systému byla nastavená až na patnáct procent, což by samozřejmě ekonomicky únosné nebylo, ale odhadované ztráty jsou nyní do čtyř procent,“ uvedl Borecký.

Dodal, že tržby za září v absolutních číslech meziročně vzrostly o 1,2 procenta.

Do příměstských autobusů poprvé všemi dveřmi. Jen cestující o tom ještě moc neví

Zásadní pro vyhodnocení budou podle Boreckého data za období od října do prosince, kdy si cestující budou obnovovat kupony. Pokud by se trend udržel, teoretické ztráty z černých pasažérů by podle radního byly do 50 milionů korun ročně, což je výrazně pod limitem, který byl nastavovaný na 250 až 300 milionů.

Revizoři v září na všech linkách zkontrolovali 16 460 cestujících, zachytili celkem 876 lidí bez jízdenky. „Černí pasažéři v systému vždy byli, ale protože nebyl rozvinutý systém revizorů, tak jsme je nezachytili,“ míní Borecký. V náboru revizorů podle něj IDSK dál pokračuje, více by se měli zaměřit na vlaky.

Černý pasažér napadl revizorku. Když si chtěla zavolat pomoc, zničil jí telefon

„Náš cíl je postupně otevřít všechny linky v kraji, ale nejdřív musíme být schopni je všechny kontrolovat,“ řekl Borecký. Případné rozšiřování režimu podle něj nebude dřív než příští rok o prázdninách.

Nástup všemi dveřmi je od 1. srpna možný na 118 příměstských a regionálních linkách PID. Týká se hlavně spojů z Prahy do okolních obcí, které mají více zastávek v hlavním městě. Do srpna mohli cestující nastupovat jen předními dveřmi.

