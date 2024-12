Středočeští radní schválili zadání tendru na provoz vlaků za 142 miliard

Se samotným vypsáním tendru se podle dřívějších informací počítá na konci ledna. Trvání soutěže zadavatelé odhadují na 11 až 13 měsíců.

Praha a Středočeský kraj jsou spoluzadavateli tendru, samotné vypsání soutěže bude mít na starosti Středočeský kraj, který je hlavním zadavatelem. Náklady na zakázku si kraj a hlavní město rozdělí zhruba půl na půl.

Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) připomněl, že dopravní obslužnost na území kraje a hlavního města je zajištěna vlaky ČD do prosince 2029. „Ačkoliv je to až za pět let, dopravce musíme hledat už nyní, neboť vítěz zadá výrobu jednotek. A právě výroba vlaků trvá čtyři až pět let,“ podotkl. Vítězný dopravce bude podle něj zodpovědný nejen za pořízení kolejových vozidel, ale i za jejich údržbu a provoz.

Tendr má zajistit provoz vlaků od konce roku 2029 do konce roku 2059. Potřebné nové elektrické velkokapacitní vlaky označované jako EMU 400 pořídí dopravce vzešlý ze soutěže. Mělo by jich být nejprve 60 s možností pořízení dalších šesti kvůli vyšší poptávce cestujících, za třicetileté trvání kontraktu pak zakázka počítá s možností nákupu dalších až 67 vozidel.

„Pořízení nových jednotek EMU 400 by mělo především díky své kapacitě zlepšit komfort cestování a současně vytvořit novou bázi moderní železniční flotily pro páteřní tratě ve Středočeském kraji,“ uvedl ředitel organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar.