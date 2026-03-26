Škola se rozloučila s dívkou, kterou usmrtila tramvaj. Pietní místo zrušila

Jana Sobíšková
  10:32aktualizováno  10:32
Žáci břevnovské základní školy se zpěvem rozloučili s desetiletou spolužačkou, která zemřela po střetu s tramvají. Škola tak po deseti náročných dnech ukončila pietu. Dianka vběhla v pátek 13. března pod jedoucí tramvaj, která ji usmrtila. Tragédii viděli i někteří její spolužáci. Pietní místo škola na radu odborníků zrušila.
Pieta za zesnulou spolužačku na dvoře základní školy Marjánka v Praze 6. (25. března 2026) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Na místo nehody, kde tělo dívky musel zpod tramvaje vyprostit jeřáb, okamžitě přiběhla ředitelka školy Anna Nyklová a vzápětí také Mariana Čapková, místostarostka Prahy 6 pro školství, která zdrcené ředitelce poskytla kontakt na poradnu Vigvam. Ta pomáhá rodinám a blízkým vyrovnat se se ztrátou.

Bylo jasné, že příští školní dny budou pro žáky i učitele náročné.

„V první řadě je důležité mít připravené krizové plány pro případ úmrtí. Ty zahrnují konkrétní kroky, co se má dělat v prvních hodinách, dnech a týdnech. Kdo a co má na starosti a koho škola kontaktuje,“ přiblížila Sylvie Stretti, terapeutka a ředitelka neziskové organizace, která spolupracuje s městskou částí.

0:1, tramvaje po smrti dívky už zase vozí tragické skóre. Policie nastínila průběh nehody

Nyklová hned svolala pedagogický sbor a společnými silami vypracovali metodiku, jak komunikovat s dětmi. Brzy však zjistila, že je nutné vpustit mezi sebe nezaujatého odborníka, který je dosud zcela neznámou situací provede.

Vhodná je pomoc zvenčí

„Je vhodné si přizvat někoho ‚zvenku‘, protože i členové školního poradenského pracoviště jsou pozůstalými a intervence a následné poradenství by měl vést někdo nezasažený,“ vysvětlila Stretti.

Ta škole doporučila domluvit se na vzpomínkovém místě – kde ho vytvořit tak, aby lidé měli možnost přijít, ale zároveň nebylo stále na očích, a také předem stanovit, jak dlouho zůstane zachováno. „Poradili nám, že pieta má být ohraničeným obdobím,“ sdělila ředitelka školy s tím, že pietní místo zřídili v jednom ze dvou vchodů do školy.

Denně také podle terapeutického plánu posílala dopisy rodičům, že je všechno v pořádku.

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

„První dny jsme měli mít lehčí režim, hrát společenské hry, upustit od zkoušení, od nějaké zátěžové práce v rámci výuky. Měli jsme jít na vycházku nebo společně zpívat, prostě všechno společně,“ popsala Nyklová.

Terapeuti také částečně zastoupili vyučující a měli pár společných hodin s žáky sami, což kantoři uvítali. Napilno měla školní psycholožka a krizový intervent. V péči měli děti, které se s událostí vyrovnávaly hůře než ostatní. Nejlépe situaci zvládli nejmladší žáci, naopak tíha situace více dopadla na starší.

Dopravní výchova ve škole v minulosti podle Nyklové nechyběla. Žáci ji mají několikrát do roka, první stupeň navíc hned začátkem září prochází Břevnov a učitelé ukazují nebezpečná místa a připomínají, aby žáci využívali přechody.

Zrovna ale v okolí Bělohorské ulice, kde ke tragickému střetu došlo, žádný takový bezpečný přechod není, jak redakci upozornily učitelky. Podle nich navíc tramvaje jezdí v blízkosti školy příliš rychle. Místostarostka Čapková chce, aby v místě projížděly tramvaje nejvýše 20 kilometrů za hodinu. K tomu se přiklání i ředitelka školy Anna Nyklová. Dopravní podnik by podle ní měl také více naslouchat lidem a jejich zkratkám.

Černá vlajka i pietní místo. Škola vzpomíná na školačku, která zemřela pod koly tramvaje

„Dopravní podnik by měl sledovat, kudy lidé chodí, kde se zastavují a kudy se vracejí. Proč nevytvořit ‚cestičky‘ podle jejich přirozeného pohybu, který sami určují jako nejvhodnější? Proč si hrát na inženýry, kteří vědí nejlépe, když pak dochází k podobným situacím? Lidé si stejně cestu najdou po svém,“ poznamenala.

S Čapkovou se také shodla, že by měly přestat jezdit tramvaje typu T3, které na rozdíl od moderních vozů nemají pod prvním podvozkem nízké zábrany.

Dlouhých deset dnů

Pro školu ředitelka zvolila nejkratší možnou dobu truchlení, a to 10 dní, kdy už žáci sami odmítali o události dál mluvit a přáli si jít dál.

Ve středu tak pietní místo za účasti všech, kteří na Dianku chtěli ještě naposledy společně zavzpomínat, zrušili. Na zahradě školní sbor za doprovodu kytary zazpíval její oblíbenou písničku a spolužáci ze třídy zasadili strom. Ředitelka do kořenů vpletla křížek, který pro dívenku získala od karmelitánek.

„Procházet těch deset dnů bylo strašně dlouhé, přitom na to, aby se zahojily rány, je to zlomek času, to bude trvat dlouho,“ uzavřela Nyklová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Jde o dům, v němž se narodil slavný hudebník Jan...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  12:22

Nový denní stacionář pro seniory ve S.Boleslavi je hotový,provoz spustí v květnu

ilustrační snímek

Nový denní stacionář pro seniory a lidi se zdravotním postižením ve Staré Boleslavi je stavebně dokončený, provoz spustí 1. května. Stacionář s kapacitou pro...

26. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Tyršovy sady zdobí stovky kraslic, dělaly je děti z 16 základních škol

ilustrační snímek

V Tyršových sadech v Pardubicích jsou ode dneška stovky různě ozdobených kraslic. Visí na břízkách a vytvářejí barevnou výzdobu parku. Vyrobily je děti ze 16...

26. března 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

U chodníku v Brně přibylo zábradlí. Zjistilo se, že tam nemá být, tak ho zase odřežou

Nově nainstalované zábradlí podél chodníku na rohu opravované ulice Údolní a...

Neuvěřitelný vývoj má nově umístěné zábradlí na rohu ulic Údolní a Marešova v Brně. V tomto místě podél chodníku přibylo před pár dny s opravou ulice, což kritizoval mimo jiné bývalý brněnský politik...

26. března 2026  12:12

Letní čas 2026: O víkendu přijdeme o hodinu spánku. Víte, jak si správně nastavit hodinky?

Změna času

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2026 nás čeká tradiční rituál, který většina Čechů podle průzkumů odmítá. A není jim to nic platné. Ve 2:00 ráno se ručičky hodin posunou na 3:00. Začíná...

26. března 2026

Sobotní úklid Česka podpoří i sběr starých mobilů

26. března 2026  11:58

Plzeňský kraj soutěží dopravce na trati Plzeň-Domažlice, chce bateriové vlaky

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na železniční linii z Plzně do Domažlic a navazujících...

26. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Čelní střet dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku uzavřel silnici I/21

ilustrační snímek

Po čelním střetu dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku je uzavřena silnice I/21. ČTK o tom informovali zástupci záchranných složek. Při nehodě se tři...

26. března 2026  10:09

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po poledni. Lomová přitom nikdy před tím bezdůvodně domov v Předních...

26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.