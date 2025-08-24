Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:02
Muž u Vraného nad Vltavou u Prahy v neděli podle policie napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. Napadení utrpěli lehká poranění, řekli policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant. Na případ upozornil server Novinky.cz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Eret

Policisté přijali oznámení o napadení lidí na lodi po 18:00. Skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak napadl podle dosavadních informací ostatní. „Ti vyskákali do Vltavy,“ uvedla policejní mluvčí. „Tři lehce zraněné jsme převezli do pražských nemocnic,“ doplnil Hylebrant.

Na zásahu, který předcházel zadržení muže s lodí, se podílel policejní vrtulník, hasiči i městská policie. Podle Richterové zatím není z ničeho obviněný a další informace k případu budou v pondělí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Na dálnici D52 zemřel motocyklista. Dálnice z vídeňského směru na Brno byla uzavřená

Na 15. kilometru dálnice D52 u Sobotovic na Brněnsku v neděli večer zemřel motocyklista. Jak se nehoda ve směru na Brno udála, policisté zatím vyšetřují, řekl mluvčí jihomoravské policie Bohumil...

24. srpna 2025  21:12,  aktualizováno  22:30

Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Muž u Vraného nad Vltavou u Prahy v neděli podle policie napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. Napadení utrpěli lehká...

24. srpna 2025  22:02

Pět lidí utrpělo odpoledne zranění při nehodě dvou aut na křižovatce za Plzní

Pět lidí utrpělo dnes odpoledne zranění při nehodě dvou osobních aut na křižovatce se silnicí první třídy u Třemošné za Plzní. Záchranáři odvezli do nemocnice...

24. srpna 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  20:02

Při střetu s autobusem se u České Kamenice na Děčínsku vážně zranil motocyklista

Při střetu s autobusem se u České Kamenice na Děčínsku v podvečer vážně zranil motocyklista. Kvůli vyšetřování nehody byl hlavní tah I/13 uzavřen. Zraněného...

24. srpna 2025  18:23,  aktualizováno  18:23

Hurvajs letí do kosmu. Planetárium v Královské oboře chystá na podzim snímek o Hurvínkovi ve vesmíru

Slavný dřevěný hrdina z Divadla Spejbla a Hurvínka bude již příští měsíc hlavní hvězdou pražského planetária. Jeho vedení totiž chystá premiéru loutkového filmu o Hurvínkovi ve vesmíru. Během října...

24. srpna 2025

Nasadit pantofle, vzhůru na Sněžku! Příroda i peněženky však dostávají zabrat

Nejvyšší českou horu i letos obléhají davy lidí. Problém však podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) nepředstavuje velký počet lidí, ale to, že se často chovají bezohledně k přírodě,...

24. srpna 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Ledenicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer jednadvacetiletý řidič osobního vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčku se dostal z vozovky a narazil do...

24. srpna 2025  19:12

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

SvarExpert rozšiřuje portfolio: vstupuje do nových směrů v energetice a gumárenském průmyslu

24. srpna 2025  18:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtyři zraněné si vyžádala nehoda šesti aut na D1 na Vyškovsku

Čtyři zraněné, dva lehce a dva středně těžce, si vyžádala nehoda na dálnici D1 před sjezdem na Holubice na Vyškovsku na 210. kilometru ve směru do Brna....

24. srpna 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Plzeňský kraj pořádá 15 let odborné kempy pro nadané a mimořádně nadané žáky

Celkem 227 nadaných a mimořádně nadaných žáků se účastní odborných kempů, které pro ně 15 let pořádá Plzeňský kraj. V týdenní turnusech se letos v létě konají...

24. srpna 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.