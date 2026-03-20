Piráti nechtějí lodě na Vltavě. Provozovatelé mluví o šikaně a zmařených investicích

Autor: fra
  15:02aktualizováno  15:02
Radní Adam Zábranský (Piráti) přišel s návrhem na omezení lodí na Vltavě v centru hlavního města. Argumentuje výhledem na řeku. Provozovatelé považují jeho plán za nekoncepční, omezující a potenciálně velmi drahý.
ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Chceme, aby náplavky vypadaly skutečně jako náplavky s výhledem na řeku, a ne jako ulice z obou stran lemované provozovnami,“ uvedl pro server Novinky.cz pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti).

Návrh si klade za cíl redukovat počet lodí a obnovit výhledy na řeku, zejména u Rašínova a Dvořákova nábřeží. Redakce iDNES.cz má k dispozici důvodovou zprávu, která argumentuje veřejným zájmem. „Město považuje prostor břehů za veřejný a celoměstsky významný, jehož potenciál spočívá především v pobytové a relaxační roli a jehož důležitou součástí je provozování lodí,“ píše se v odůvodnění.

Zábranského návrh popudil pražské podnikatele i politiky. „Lidé, kteří nikdy nikoho nezaměstnávali a často ani sami nenesli odpovědnost za reálný provoz firmy, dnes rozhodují o bytí a nebytí podnikatelů a živnostníků podnikajících na Vltavě, kteří své firmy budovali desítky let.“ řekl iDNES.cz radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (Naše Praha 1).

Lodě na Vltavě podle něj nejsou jen turistická atrakce. Jsou součástí života města. Vozí školní výlety, firemní akce, svatby, oslavy i běžné návštěvníky. K Zábranského návrhu navíc chybí dopadová studie a ekonomická a srovnávací analýza. „Pokud se je magistrát rozhodne zlikvidovat, odkoupí také zbytečně zmařené stamilionové investice, které svými rozhodnutími sám vynutil?“ podotkl Ryvola, který je zároveň provozovatelem lodi Pivovar kotvící u Dvořákova nábřeží.

Značná část pražských náplavek je vymezena jako přístavy ve správě magistrátu. Ty mají v každé své části stanoveny takzvané šířky stání. Vltava v Praze tudíž není podle ředitele pražské pobočky Státní plavební správy Hynka Beneše zatížena nepřiměřeně provozem osobních ani nákladních plavidel.

„Na náplavkách je vyvázáno přibližně padesát osobních lodí, které nikdy neplují všechny současně. A nákladní plavidla, tlačné remorkéry a podobně, jsou zpravidla umístěna ve veřejných přístavech Praha-Smíchov a Praha-Holešovice,“ řekl Beneš serveru Novinky.cz.

„Výhledy na Prahu jsou zajištěny díky vysokým nábřežím. Jde o další ze ztřeštěných návrhů pražských pirátů s rozsáhlými dopady na podnikání. Proto se snaží obejít Pražskou hospodářskou komoru a nedostali jsme materiál k vyjádření. Jako v případě kauzy se restauračními zahrádkami, i v tomto případě může jít o bezskrupulózní eliminaci konkurence některého ze spřátelených loďařů,“ napsal iDNES.cz Filip Dvořák, místopředseda Pražské hospodářské komory.

Nad zbrklostí návrhu kroutí hlavou i pražská lodní společnost Prague Boats. Debata o budoucnosti lodního provozu by podle její marketingové ředitelky Lucie Nedvědové neměla být vedena jen jako otázka omezení, ale hlavně jako hledání jeho kvalitnější a udržitelnější podoby. „Praha už dnes díky novým technologiím ukazuje směr dalším evropským městům, jak může udržitelná říční turistika fungovat v historickém prostředí,“ uvedla Nedvědová.

Pražský radní Zábranský podotkl, že materiál je zatím v pracovní verzi. „Chceme navázat na nové období uzavírání smluv s platností zhruba od roku 2028,“ dodal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

20. března 2026  16:47

Plzeň před začátkem sezony vyčistí relaxační park Mlýnská strouha v centru města

ilustrační snímek

Plzeň příští týden zahájí pravidelné jarní čištění Mlýnské strouhy, oblíbeného relaxačního místa v sadovém okruhu v centru města. Ve spolupráci s městskými...

20. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

Samice malé kočkovité šelmy manul se v ostravské zoologické zahradě začala seznamovat s nově dovezeným samcem. Po několikadenním kontaktu přes bariéru byla...

20. března 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Nedaleko letňanské radnice byl v loňském roce instalován zrekonstruovaný kříž. Nedávno zde proběhly terénní úpravy včetně přístupové cesty ke kříži.

vydáno 20. března 2026  16:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:45

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:44

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:44

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Na zahájení velikonočního trhu přijeli i dobrovolní hasiči s polní kuchyní.

vydáno 20. března 2026  16:44

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.