Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:12aktualizováno  17:12
Pražští Piráti potvrdili jména prvních 11 kandidátů pro říjnové komunální volby. Vybrala je lídryně a kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. V TOP výběru chybí současná radní hlavního města Jana Komrsková. Dle informací iDNES.cz bude kandidovat samostatně.

Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová hovoří na zasedání celostátního fóra Pirátů v Prachaticích (17. ledna 2026) | foto: ČTK

Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Předseda Pirátů a někdejší primátor hlavního města Zdeněk Hřib bude do zastupitelstva kandidovat z desátého místa. Informovalo o tom v pátek pražské sdružení Pirátů.

„Měla jsem možnost sestavit svůj nejužší tým sama. Vybrala jsem tak, abychom Pražanům mohli nabídnout a rychle realizovat konkrétní kroky ve všech oblastech, které je potřeba posunout zase o krok dál. Je v něm odborník na bydlení Adam Zábranský, odborník na dopravu Jaromír Beránek, odbornice na sociální politiku Zuzana Freitas Lopesová nebo ekonom Václav Vislous a další zajímavé tváře,“ uvedla ekonomka Nislerová.

Mimo top kandidáty Pirátů zůstala výrazná tvář strany v Praze Jana Komrsková. Současná náměstkyně primátora pro životní prostředí kandidovala minule jako pirátská dvojka. „Zastávám princip přirozené obměny v nějakém logickém časovém období. Dlouhodobě se ukazuje, že naši voliči mají zájem o nové a neokoukané tváře,“ řekla Nislerová.

„Věřím, že se na projektech, které jsem nastartovala, bude pokračovat,“ reagovala pro Denik.cz Komrsková.

První jedenáctku složila Nislerová podle svých slov ze současných zastupitelů i nových tváří, a to po diskusi s místními sdruženími z městských částí.

Nislerovou zvolilo pražské krajské sdružení jedničkou kandidátky v lednových primárních volbách s tím, že složení čela kandidátní listiny sestaví sama a předloží stranickým kolegům ke schválení. V létě pražští Piráti předloží voličům také svou povolební strategii.

ODS do voleb povede starosta Prahy 9, předseda klubu SPOLU v městském zastupitelstvu a první místopředseda občanských demokratů Tomáš Portlík. Jedničkou hnutí STAN je dosavadní náměstek primátora Petr Hlaváček.

Lídrem Prahy sobě je její předseda a bývalý náměstek primátora Adam Scheinherr a lidovců předseda pražské organizace strany Tomáš Kaplan. Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop, řekl tento týden v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová hovoří na zasedání...

Pražští Piráti potvrdili jména prvních 11 kandidátů pro říjnové komunální volby. Vybrala je lídryně a kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. V TOP výběru chybí...

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Muzeum v Liberci zĂ­skalo pĹ™i rekonstrukci knihovny nÄ›kolikametrovĂ˝ skener obrazĹŻ

