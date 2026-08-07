Piráti navrhují veřejnou plovárnu v Praze. Plány přitom existují několik let

„Začít se dá poměrně rychle po dohodě s Povodím Vltavy, když na předem vytipovaných místech vybudujeme lehká dřevěná mola, bezpečné schůdky, pozvolné štěrkové vstupy do vody, sprchy a převlékárny,“ cituje vizi pirátské kandidátky na post primátora pražský Deník.
Zároveň Tereza Nislerová uznává, že v Praze již existuje množství míst ke koupání, v první fázi by ale chtěla zlepšit přístup do vody. Podle jejích slov v Praze není potřeba draze čistit vodu, a tak odhaduje náklady na první fázi v řádech desítek milionů korun.
Inspiraci čerpá zejména v Paříži. Na Seině tam od loňského července otevřeli několik veřejných plováren. Jak připomíná Deník, teplota francouzské řeky je nicméně průměrně vyšší.
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„Ve druhé fázi bychom se mohli zaměřit na vybudování zavěšené plovárny podobné jako v Paříži, ovšem tam už hovoříme o částce kolem 50 až 70 milionů korun plus vybudování zázemí, včetně toalet, převlékáren, sprch a úložných skříněk, u takové plovárny si dovedu představit také využití technologie čištění vody. Obdobnou částku bude stát úprava části vltavského nábřeží u Ledáren v Braníku včetně cyklolávky za 64,2 milionu korun,“ vykresluje plán Nislerová.
Plán existuje, ale v šuplíku
Plán na podobnou závěsnou plovárnu přitom v Praze existuje několik let. Podle lídra kandidátky Prahy sobě Adama Scheinherra to byli právě Piráti, kteří v realizaci plovoucích lázní nepokračovali.
„Koalice se dokonce vykašlala na platná stavební povolení a hlas lidí v petici, kteří požadovali dokončení projektu,“ řekl Deníku s odkazem na projekt plovoucích lázní architekta Petra Jandy, jehož návrh na další postup schválila městská rada včetně Pirátů v září 2022.
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„Po volbách se následně změnila koalice, projekt dostali na starost Piráti a od té doby se na něm nepracuje,“ tvrdí Scheinherr.
O návrhu Petra Jandy Nislerová míní, že je sice zajímavý, ale nákladný. Reálné odhady ceny realizace projektu nejsou k dispozici, v době vzniku nápadu se podle Deníku počítalo až se 100 miliony korun.
Podobně reaguje i lídr kandidátky za hnutí ANO Jan Hušbauer. „Vítáme, že Piráti po letech objevili náš program. Městskou plovárnu na Vltavě připravovalo hnutí ANO už v roce 2017. Plovoucí bazén měl stát do roku 2020. Pak přišla koalice s Piráty a projekt skončil v šuplíku, kde leží dodnes,“ citoval Hušbauera Deník s tím, že hnutí ANO ale podporuje více možností pro rekreaci u řeky.
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Podle kandidáta za koalici SPOLU Tomáše Portlíka z ODS je téma letošních voleb jiné.
„Podle mě budou Pražané svého příštího primátora hodnotit hlavně podle toho, jestli dokáže rozhýbat výstavbu bytů, zlepšit dopravu a přicházet s konkrétními řešeními problémů, které lidé řeší každý den, což koupání ve Vltavě opravdu není,“ řekl Deníku.
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13. února 2019