Hřib a Pospíšil končí ve vedení Prahy. Fórum Pirátů odhlasovalo nové obsazení

Hlasování se uskutečnilo proto, že k personální výměně je nutná změna koaliční smlouvy. Začalo v pátek 5. prosince a skončilo v pondělí večer. Zastupitelé by měli o změnách v radě hlasovat na čtvrteční schůzi.
„Zastupitelský klub Pirátů tak od svých krajských spolustraníků získal mandát k prohlasování výměny na pozici náměstka pro dopravu, na které Zdeňka Hřiba nahradí Jaromír Beránek, a v gesci kultury, kde Jiřího Pospíšila vystřídá Tomáš Slabihoudek,“ uvedli Piráti v tiskové zprávě.
Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek
Hřib se ve vedení města rozhodl skončit poté, co uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nahradit ho má jeho stranický kolega Jaromír Beránek (Piráti).
Jiří Pospíšil usiloval o odchod z funkce náměstka primátora pro kulturu už na jaře z rodinných důvodů. V křesle radního pro kulturu ho měl již tehdy vystřídat stranický kolega Slabihoudek a náměstkem se měl stát radní Michal Hroza (TOP 09).
Na této výměně však v koalici nebyla shoda. Piráti za to totiž požadovali, aby zástupci Spolu a STAN přestali blokovat některé návrhy, jako například parkovací reformu či omezení vjezdu aut do části centra. Tento postup někteří zástupci Spolu označili za vydírání. Dohoda tak vznikla až nyní.
Kdo může za rozkopanou Prahu a kolaps dopravy? Hřib se hádal se Scheinherrem
Pospíšil ve vedení města působil jako takzvaný neuvolněný člen, takže za funkci nepobíral plat. Naopak Slabihoudek bude radním uvolněným. Aby nevzrostl počet uvolněných politiků, má se pozice předsedy výboru pro energetiku, kterou zastává Jan Chabr (TOP 09), změnit na neuvolněnou.
V Praze vládne koalice SPOLU, Pirátů a STAN, která má v 65členném zastupitelstvu 36 hlasů. V opozici jsou ANO, Praha Sobě a SPD.