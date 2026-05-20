Doprovodný program 12. ročníku festivalu nabízí komentované prohlídky, přednášky či debaty o městské architektuře. Otevřeno bude víc než 100 budov a prostorů na celém území hlavního města.
„Mottem festivalu je Architektura pro všechny, proto v programu najdete i aktivity pro děti či osoby se zrakovým či sluchovým postižením,“ píše se na webu akce.
V rámci akce se v sobotu 23. května otevřou veřejnosti například i dveře Hasičského domu v Římské ulici na Vinohradech a spolu s nimi také pivovar Římská. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do útrob pivovaru, kde vzniká řemeslné pivo.
„Čeká vás speciální Den otevřených tanků, komentované prohlídky pivovaru, ochutnávky piv přímo z tanku a jedinečná atmosféra místa, kde se propojuje historie budovy, moderní gastronomie a poctivé řemeslné pivovarnictví,“ lákají organizátoři.
Prohlídky jsou na pořadu během celého dne, návštěvníci mohou ochutnat pivní speciály a nahlédnout do jindy nepřístupných prostor. Prohlídky se konají každých 30 minut.
Na víkendové prohlídky budov v rámci festivalu se není třeba předem registrovat, některé doprovodné akce ale registraci či nákup vstupenek vyžadují.
Lidé si budou moci prohlédnout i několik budov, které procházejí rekonstrukcí, ale i proměnou funkce, které budou v nové podobě sloužit. Například nádraží Praha-Bubny, které propojuje historickou stopu místa s podobou budoucí čtvrti a připravuje se na novou roli, jíž je uchování paměti holocaustu. V rámci festivalu proběhnou též speciální prohlídky aktuálně probíhající stavby.
Dalším místem s budoucí zásadní proměnou je například Panský pivovar v Libni. V centru Prahy bude stát za povšimnutí Jízdárna Savarin, která je součástí rozsáhlého barokního komplexu. Jízdárna se po letech dočká rekonstrukce a bude možné sem nahlédnout ještě předtím, než se začne měnit na nový veřejný prostor.
Zakladatelka festivalu dostala řád
Koncept festivalu Open House vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thorntonové, ta za svůj počin získala Řád britského impéria. Díky svému úspěchu se festival rozšířil do 50 měst celého světa.
Původně se jednalo o komunitní projekt, který měl posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory.
Open House Praha je součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, která vznikla v roce 2010 a spravuje ji nezisková organizace Open City registrovaná ve Velké Británii. Od roku 2023 je pražská část festivalu partnerem projektu Open House Europe.