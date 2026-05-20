Zažijte architekturu jinak. Začal festival Open House, nahlédnete i do pivovaru

Autor: iDNES.cz
  9:42aktualizováno  9:42
V Praze odstartoval každoroční festival otevřených budov Open House. Lidé zdarma mohou nahlédnout do desítek jindy běžně nepřístupných prostorů. Festival nabízí i týdenní doprovodný program.

Hasičský dům na pražských Vinohradech | foto: Profimedia.cz

Doprovodný program 12. ročníku festivalu nabízí komentované prohlídky, přednášky či debaty o městské architektuře. Otevřeno bude víc než 100 budov a prostorů na celém území hlavního města.

„Mottem festivalu je Architektura pro všechny, proto v programu najdete i aktivity pro děti či osoby se zrakovým či sluchovým postižením,“ píše se na webu akce.

V rámci akce se v sobotu 23. května otevřou veřejnosti například i dveře Hasičského domu v Římské ulici na Vinohradech a spolu s nimi také pivovar Římská. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do útrob pivovaru, kde vzniká řemeslné pivo.

„Čeká vás speciální Den otevřených tanků, komentované prohlídky pivovaru, ochutnávky piv přímo z tanku a jedinečná atmosféra místa, kde se propojuje historie budovy, moderní gastronomie a poctivé řemeslné pivovarnictví,“ lákají organizátoři.

Prohlídky jsou na pořadu během celého dne, návštěvníci mohou ochutnat pivní speciály a nahlédnout do jindy nepřístupných prostor. Prohlídky se konají každých 30 minut.

Na víkendové prohlídky budov v rámci festivalu se není třeba předem registrovat, některé doprovodné akce ale registraci či nákup vstupenek vyžadují.

Lidé si budou moci prohlédnout i několik budov, které procházejí rekonstrukcí, ale i proměnou funkce, které budou v nové podobě sloužit. Například nádraží Praha-Bubny, které propojuje historickou stopu místa s podobou budoucí čtvrti a připravuje se na novou roli, jíž je uchování paměti holocaustu. V rámci festivalu proběhnou též speciální prohlídky aktuálně probíhající stavby.

Dalším místem s budoucí zásadní proměnou je například Panský pivovar v Libni. V centru Prahy bude stát za povšimnutí Jízdárna Savarin, která je součástí rozsáhlého barokního komplexu. Jízdárna se po letech dočká rekonstrukce a bude možné sem nahlédnout ještě předtím, než se začne měnit na nový veřejný prostor.

Zakladatelka festivalu dostala řád

Koncept festivalu Open House vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thorntonové, ta za svůj počin získala Řád britského impéria. Díky svému úspěchu se festival rozšířil do 50 měst celého světa.

Původně se jednalo o komunitní projekt, který měl posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, která vznikla v roce 2010 a spravuje ji nezisková organizace Open City registrovaná ve Velké Británii. Od roku 2023 je pražská část festivalu partnerem projektu Open House Europe.

