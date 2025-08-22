Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči se v daném případě domnívají, že když si zaparkují na druhé straně ulice, než je vyznačená placená zóna, je to v pořádku. „Na nás si s nějakou zónou jen tak nepřijdou, mámo!“ píše se v příspěvku, který na situaci upozornil.
Na vozovce musí mezi auty zůstat alespoň tři metry volného prostoru k pohodlnému a bezpečnému průjezdu. Podle zachycené situace tím ovšem zabraňují, aby někdo de facto zaparkoval ve fialové zóně. A ta zeje prázdnotou.
Redakce iDNES.cz se obrátila na Městskou policii v Praze o vyjádření.
„V Brně to funguje úplně stejně,“ souhlasí uživatel, který sdílel fotografii obdobného rázu. Auta parkují v řadě za sebou a pošklebují se modře vyznačené zóně.
„Systémová chyba a paradox. Správce komunikace řidiče navádí k parkování na místě, kde legálně zaparkovat nejde, pokud už na druhé straně stojí jiné vozidlo, navádí řidiče k páchání přestupků a vytváří konfliktní situace. Řidič, co by v dané situaci zastavil, v ZPS páchá přestupek,“ ohrazuje se proti tomuto chování jiný uživatel v komentářích.
|
Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy
Modré parkovací zóny značí neomezené parkování pro trvalé rezidenty, ostatní na místech mohou po zaplacení parkovat krátkodobě na jednu hodinu v centru města a tři hodiny mimo centrum. Parkovné se platí online. Fialová zóna označuje smíšené parkování. Rezidenti a držitelé parkovacího oprávnění zde smí parkovat neomezeně. Ostatní maximálně po dobu 24 hodin, a to po zaplacení prostřednictvím parkovacího automatu či aplikace.