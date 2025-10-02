Sedmapadesátiletá žena tvrdí, že vraždu vymyslel makléř a že ji nutil ke spolupráci výhrůžkami. Soudkyně Tereza Staňková uvedla, že soud nevycházel pouze z Ticháčkova přiznání, ale i z dalších důkazů. Žena podle ní chtěla muže nechat zavraždit kvůli majetkovým sporům, řešila s ním totiž majetkové vypořádání, zejména prodej bytu v pražské Troji.
Staňková ženině tvrzení, že ji Ticháček vydíral, neuvěřila, z žádných důkazů to podle soudkyně nevyplynulo. Odkázala mimo jiné na policejní odposlechy.
Úřednice, jejíž jméno nelze uvést kvůli pravidlům o ochraně obětí trestných činů, podle obžaloby chtěla nechat zavraždit bývalého manžela kvůli penězům v roce 2023. Ticháčka, který řešil prodej bytu, se podle státního zástupce zeptala, jestli by nemohl vraždu zařídit.
Makléř to přijal a oslovil svého známého, který měl čin spáchat. Muži vraždu naplánovali, pořídili samopal a od ženy dostávali informace o tom, kde její bývalý muž bydlí či pracuje. Pracovnice NKÚ dvojici podle obžaloby vyplatila zálohu 300 tisíc korun.
Poslední muž ale podle žalobců vraždu spáchat nechtěl a nabídku přijal pouze proto, že Ticháčkovi dlužil peníze. Vše po nějaké době nahlásil policii. Jeho případ řešila policie v samostatném řízení.
Obžalobě v případu čelí ještě Robert Gramiš, který podle vyšetřovatelů prodal realitnímu makléři samopal. Soud ho za nedovolené ozbrojování potrestal 15 měsíci vězení. Gramiš před soudem tvrdil, že žádnou zbraň Ticháčkovi nezajistil. Vypověděl, že netuší, proč to makléř tvrdí. Muž při odůvodnění rozsudku odešel z jednací síně, soud značil mimo jiné za gestapo.
Pracovnice úřadu před soudem v srpnu vypověděla, že s Ticháčkem chtěla vždy pouze projednávat prodej bytu. Makléř se podle ní ale rozhodl, že jejího bývalého muže zabije kvůli jeho dalšímu bytu ve Dvoře Králové nad Labem. Chtěl po ní údajně informace a fotografie, ke spolupráci ji podle ní nutil výhrůžkami. Žena uvedla, že se nemohla obrátit na policii, protože jí makléř tvrdil, že tam má známé a nikdo jí neuvěří. Vinu znovu odmítla i ve čtvrtek v závěrečné řeči.
Ticháček naopak ve své výpovědi řekl, že celý plán vymyslela žena, která také stanovila odměnu pro vraha a poskytovala mu informace o zamýšlené oběti. Makléř uvedl, že mu obžalovaná chtěla za vraždu zaplatit z prodeje druhého bytu.
Ve čtvrtek muž řekl, že činu lituje, poškozenému se prostřednictvím jeho právní zástupkyně omluvil. Před soudem prohlásil vinu, spolupracovat začal podle svých slov ještě před zahájením hlavního líčení. Soud muži však neuvěřil, že chtěl od plánování vraždy sám upustit.
Státní zástupce navrhl ženě v závěrečné řeči 15 let vězení. Ticháčkovi pak jedenáctiletý trest. Pro Gramiše požadoval podmínku. Práva na podání odvolání se vzdal.
4. srpna 2025