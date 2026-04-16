Symbol Ládví kdysi zloději ukradli. Teď se bronzová socha Žabáka vrací domů

Autor: bur
  18:12aktualizováno  18:12
Byl symbolem Prahy 8 už od 70. let. Žabák, plastika, která spolu s bazénkem a vodotryskem byla usazena na sídlišti. Stal se středobodem setkávání místních. Než ho před lety někdo ukradl. Nyní se sem staronová bronzová socha vrátí.
Původní plastika Žabáka ze 70. let 20. století | foto: Praha 8

O iniciativě informovala v tiskové zprávě Praha 8. S tím, že proces návratu sochy inicioval místostarosta městské části Tomáš Hřebík na základě silného přání místních obyvatel.

„Návrat Žabáka je pro mě i pro sousedy ze sídliště Ďáblice srdeční záležitost, která ale rezonuje celou Prahou 8. Musím přiznat, že proces byl až překvapivě zdlouhavý a náročný, zejména kvůli administrativě s pozemky, hlavním městem a řešením napojení na vodu a elektřinu. Bylo to, jako bychom stavěli dům,“ vysvětlil Hřebík.

„Teď už se ale nemůžu dočkat, až dotáhneme i kompletní rekonstrukci vodního prvku a revitalizaci okolí, které bude příjemným odpočinkovým místem pro všechny generace.“

Bronzová plastika Žabáka na nádvoří Libeňského zámku. (16. dubna 2026)
Bronzová plastika Žabáka

Příběh Žabáka se začal psát v 70. letech minulého století, kdy byla plastika spolu s bazénkem a vodotryskem usazena na sídlišti. Majestátní obojživelník s potutelným úsměvem se okamžitě stal oblíbeným místem setkávání místních.

Bohužel však lákal i vandaly a zloděje, kteří v něm viděli možnost zhodnocení bronzu. V roce 2007 byla plastika odcizena, a ačkoliv se tehdy po krátké době našla v blízkém křoví, po návratu na místo v roce 2008 zmizela definitivně a už nikdy nebyla nalezena.

Limitovaná edice malých žabáčků

Na přání rodiny autora a po diskuzi s odborníky byl pro novou sochu zvolen stejný materiál jako u originálu, tedy bronz. Tentokrát je však bude Žabák velmi pevně spojen s kamenným vodním prvkem, aby bylo téměř nemožné jej znovu ukrást.

Radnice se navíc rozhodla technologii vodního prvku vybudovat zcela nově a kvalitně, protože původní fontána v minulosti fungovala jen krátce po své instalaci.

„Výrobu sochy jsme podpořili prodejem limitované edice malých žabáčků a už teď se moc těším, až se opět budeme všichni setkávat u velkého Žabáka,“ dodala radní pro kulturu Jana Solomonová.

Radost z návratu neskrývá ani dcera autora, Markéta Vinglerová, která na projektu s městskou částí úzce spolupracovala. „Velmi si vážím iniciativy Prahy 8 i toho, s jakou úctou k dílu mého otce přistoupili. Těší mě, že se Žabák vrací tam, kde ho lidé mají tak rádi a kde byl po desetiletí součástí jejich životů,“ uvedla Vinglerová.

Původní plastika Žabáka ze 70. let 20. století

Bronzová socha sochaře Vincence Vinglera byla ve čtvrtek odhalena. A než „doskáče“ na Ládví, zabydlí se dočasně na Libeňském zámku.

Důvodem je totiž revitalizace okolí. „Městská část disponuje stavebním povolením na revitalizaci přilehlé části parku a rekonstrukci vodního prvku. Aktuálně dochází k podpisu smlouvy se stavební firmou, která práce zahájí v nejbližších dnech a v létě by mělo být vše hotovo,“ dodává mluvčí městské části Martin Šalek.

Dokud nebudou všechny stavební práce v cílové lokalitě u koupaliště Ládví dokončeny, najde Žabák svůj dočasný domov právě na malém nádvoří Libeňského zámku. Zde bude plastika přístupná veřejnosti, aby si ji lidé mohli prohlédnout dříve, než se natrvalo usadí na svém původním místě v Kobylisích.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

V Jablonci se stĹ™etl vlak s osobnĂ­m autem, zranÄ›nĂ­ utrpÄ›li ÄŤtyĹ™i lidĂ©

