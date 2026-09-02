Po nočním vloupání dnes zůstala mělnická základní škola mimo provoz

Kvůli nočnímu vloupání do budovy Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku je dnes její hlavní budova mimo provoz. Žákům zajistila škola program mimo budovu. Případ prověřuje policie. Ve čtvrtek se škola vrátí k běžnému režimu, řekl ČTK ředitel školy Lukáš Riegr.
"Budova je dnes mimo provoz, dětem jsme zajistili náhradní program na jiných místech," řekl Riegr. Některé děti podle něj odešly dřív, jiné omluvili zákonní zástupci. "Zítra (ve čtvrtek) už bude škola žákům přístupná, pouze se posune harmonogram, výuka a přítomnost žáků je zabezpečená," dodal ředitel. Děti podle něj už nyní mohou využívat družinu, hlavní budova se uklízí. "Pachatel tam napáchal zbytečné škody, strhal kamery, kabely, zvonek, vymlátil okno ve školním bufetu. Nic si neodnesl, ale zničil to tam," dodal ředitel.
Policie přijala oznámení o události v 05:45. "Došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Máme podezřelou osobu a kolegové budou celou věc dál šetřit," řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.