Po střetu dvou osobních aut na Kolínsku zemřel jeden z řidičů

Po střetu dvou osobních aut na silnici I/38 nedaleko obce Pňov-Předhradí na Kolínsku zemřel dnes ráno jeden z řidičů. Druhého šoféra transportovali záchranáři do nemocnice letecky s vážným zraněním. ČTK to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda byla oznámena krátce po 07:30. "Řidič vozu Renault jel od obce Pňov, na mokré vozovce dostal smyk a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s vozem Škoda Octavia. Řidič vozu Renault vážnému zranění na místě bohužel podlehl," řekla Richterová. V obou autech cestovali pouze řidiči.
Dechová zkouška u řidiče Octavie alkohol neprokázala. Přesnou příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují, u zemřelého nařídili soudní pitvu.