Po střetu s autem zemřel u Olbramovic na Benešovsku cyklista

Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek v noci na silnici I/3 u Olbramovic na Benešovsku cyklista. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Hlášení o nehodě dostali policisté ve čtvrtek přibližně ve 23:30. Nehoda se stala na křižovatce. Řidič osobního auta jel podle policie od Benešova směrem na Tábor, cyklista mířil od Čapího hnízda na Votice. "Policisté se na místě pokoušeli cyklistu zachránit pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED), bohužel ale svým zraněním podlehl," řekl Truxa.
Totožnost zemřelého cyklisty policie zatím nezná, nařízena byla soudní pitva. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče osobního auta negativní. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné. Přesné okolnosti střetu policisté nadále vyšetřují.