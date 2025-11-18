Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním centru Quadrio.

Policejní mluvčí Jan Daněk pro iDNES.cz uvedl, že strážníci pobodaného muže našli ve stanici Můstek, k incidentu však došlo na Národní třídě. Podle Daňka muž do stanice popojel metrem.

Na místě zasahovali záchranáři. Dívku s nožem hledali policisté. Díky kamerovému systému ji zastihli v restauraci v nedalekém obchodním centru Quadrio. Dívka jim však nejprve tvrdila, že žádný nůž nemá.

„Jsi vidět na kamerách, v ruce jsi držela nůž,“ opáčil policista. „Nějaký pán začal strkat do mojí kamarádky v metru,“ začala se pak podezřelá obhajovat. Policista záhy našel nůž v kapse její bundy, byl ještě od krve.

Z pobodání ženy v centru Prahy policie obvinila dopadeného muže, hrozí mu 18 let

Policisté pak dívku v poutech převezli na služebnu, případ se zatím vyšetřuje jako podezření ze spáchání trestného činu. Skupinu lidí, kteří se s dívkou pohybovali ve městě, policisté vyslechnou v následujících dnech.

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

