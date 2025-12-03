Zemánek podle obžaloby napadl dva muže - jednoho z Ukrajiny, druhého z Běloruska - letos v březnu před prodejnou potravin v Radotíně, byl opilý. Podle státní zástupkyně Simony Krupové zaslechl, jak se mezi sebou baví rusky a domníval se, že jde o ukrajinštinu. Na jednoho z mužů podle Krupové plivl a pak jim začal vulgárně nadávat, mimo jiné slovy „pos*aný Ukrajinci, co vy tady děláte, táhněte na Ukrajinu“.
Když se ho muži zeptali, jestli je nacionalista nebo rasista, začal Zemánek podle obžaloby hajlovat a provolávat nacistická hesla a Bělorusa dvakrát udeřil. Podle obžaloby pak řekl „jo, já vás zabiju, vezmu nůž a pistoli“ a odešel do svého bytu v ubytovně, která byla ve stejném domě jako prodejna.
Z bytu ale po chvilce zase odešel, vzal si podle žalobkyně neidentifikovaný předmět, který si schoval do kapsy. Hledal oba muže, našel je na vlakovém nádraží, kde čekali na vlak. Znovu jim začal nadávat, podle obžaloby jim říkal, že v této zemi nemají co dělat, a pak je i fyzicky napadl. Nejprve zaútočil kopy a údery rukou, poté Bělorusa bodl zavíracím nožem do hrudníku. Život muži zachránili lékaři.
Muž ve středu vypověděl, že si celý incident příliš nepamatuje. Odkázal na svoji výpověď z přípravného řízení, kterou soud ale jako důkaz nemůže použít.
|
Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá
Zemánek ve středu řekl, že šlo o oboustranně vyhrocenou situaci. Muži si ho údajně natáčeli, nebyl ale schopen specifikovat, v jaké části konfliktu. Tvrdil, že si pamatuje, že v době potyčky na nádraží skončil jednou nebo dvakrát na zemi, a je možné, že zpanikařil a vytáhl nůž.
„Nevím, mám oděrky, mám pocit, že jsem se zvedal ze země,“ řekl muž soudu. Uvedl také, že nůž s sebou nosil běžně.
Zemánek odmítl, že má vztah k fašistickému nebo nacistickému hnutí. V den napadení se vracel z fotbalového zápasu. Na dotaz jednoho ze soudců uvedl, že dříve byl členem fotbalových ultras, nyní mezi nimi není. Ukrajinci mu nevadí, řekl, že má mezi nimi spousty známých, běžně pracoval s cizinci. Prohlásil, že konfliktu lituje. Napadenému muži zaslal omluvný dopis.
Jeho obhájce doplnil, že obžalovaný nesouhlasí s tím, že čin spáchal s rozmyslem a že měl národnostní podtext. Šlo podle něj o běžný opilecký konflikt a to, že při potyčce vykřikoval nějaká hesla, podle právníka nelze zaměňovat s tím, že byla národnost důvodem k bodnutí. „To, že na sebe něco pokřikují, ještě neznamená, že je to důvod toho samotného ataku nožem,“ uvedl obhájce.
|
Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala
Obžaloba podle něj také naznačuje, že si muž došel do bytu pro nůž, ze žádných důkazů to ale nevyplynulo, míní obhájce. Kromě pokusu o vraždu je Zemánek obžalovaný i z výtržnictví a z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.
Pobodaný muž po Zemánkovi požaduje jako náhradu újmy asi 340 tisíc korun. Hlavní líčení je naplánované i na příští týden.