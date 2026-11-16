Ve stejném období loňského roku bylo nemocných méně, v sezoně 2024/2025 ale více.
Očkovat proti chřipce se od letošního září nechalo podle dat ministerstva zdravotnictví (MZd) více než 95 tisíc lidí, proti covidu-19 asi 15 tisíc.
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Mezi ostatními kraji patří metropole k těm s nejnižší nemocností. Méně případů nahlásili lékaři jen v Plzeňském kraji s 927 nemocnými na 100 tisíc obyvatel. Ve všech ostatních regionech je případů více než 1 000.
Nejvyšší nemocnost byla minulý týden v Olomouckém kraji s 1393 případy. „Nejvyšší nemocnost je v nejnižší věkové kategorii do pěti let věku,“ uvedli pražští hygienici.
Jako akutní respirační infekce lékaři označují různá onemocnění, většinou virového původu. Kromě těch způsobujících běžné nachlazení je mezi nimi také covid-19 nebo chřipka. Její případy se letos podle Státního zdravotního ústavu objevují dříve než v jiných letech.
Případů chřipky v Praze hygienici minulý týden zaznamenali v podrobněji testovaných vzorcích 28 na 100 tisíc obyvatel, proti předcházejícímu týdnu skoro o třetinu víc.
S covidem-19 vyhledalo minulý týden lékaře v Praze podle dat ministerstva zdravotnictví asi 9,4 osoby na každých 100 tisíc obyvatel.
Nemocnost akutními respiračními infekcemi v Praze:
|Akutní respirační infekce (ARI) *
|Mezitýdenní změna
|Chřipka (ILI) *
|46. týden
|984
|+ 11,8 %
|28
|45. týden
|880
|+ 25,9 %
|20
|44. týden
|699
|- 24,7 %
|12
|43. týden
|928
|+ 5,8 %
|15
*Počet nemocných na 100 tisíc obyvatel
Zdroj: HSHMP