Poděbradští zastupitelé zrušili záměr na zpřístupnění Primátorského ostrova

Poděbradští zastupitelé ve středu zrušili záměr postavit lávku přes slepé rameno Labe na Primátorský ostrov, který se měl stát další klidovou zónou ve městě. Otevření ostrova by podle odpůrců záměru zbytečně narušilo cenný biotop, neúměrně vysoké jsou podle nich také náklady šest milionů korun. Město připravovalo projekt lávky přes Skupici od roku 2020, stavět se mělo začít letos. Návrh odložit rozhodnutí o záměru na další jednání zastupitelů neprošel, řekl dnes novinářům starosta města Roman Schulz (ODS).
Dřevěná, zhruba 20 metrů dlouhá lávka se měla napojit na cyklostezku podél Labe, na ostrově se počítalo s vybudováním sítě zpevněných cest. Starosta dnes řekl, že bod týkající se zrušení záměru nebyl součástí programu, zastupitelé ho dostali takzvaně na stůl. Předkladatel mimo jiné uvedl, že zpřístupnění by způsobilo znečištění lesního a vodního biotopu a vznikla by další plocha, o kterou by město muselo pečovat.
Podle místostarosty Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady) na ostrově žádná chráněná zvířata nejsou, potvrdil to i středočeský krajský úřad. Na rozhodnutí zastupitelů ale podle něj měla vliv i ekonomická stránka. Místo jednoduché lávky, která na místě historicky bývala a která by vyšla na stovky tisíc korun, by město muselo nechat postavit výrazně dražší propojení. "Což je jeden z těch argumentů, který asi zabral nejvíce," dodal Langr.
Město pokračuje v přípravě visuté lávky přes Labe, která má propojit část Polabec s ulicí Na Vinici. Kvůli zařazení území do nadnárodního biokoridoru musí město zpracovat i biologické průzkumy, aktuálně je u konce jarní část. Kompenzační opatření, která z něj vyplynou, mají projektanti zapracovat do dokumentace. "Souběžně s tím bude v květnu zahájena inženýrská činnost. Do konce prázdnin by mělo být vše předáno na stavební úřad. V podobných případech většinou trvá stavební řízení tři až čtyři měsíce a je tedy možné očekávat vydání stavebního povolení do konce roku," uvedl na dotaz ČTK poděbradský radní Dušan Zezulka (ODS). Soutěž na zhotovitele by tak podle něj mohla začít na začátku příštího roku.