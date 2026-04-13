Poděbrady by mohly obyvatelům města přispívat na vstupné do bazénu v Nymburce

Poděbrady na Nymbursku by mohly obyvatelům města přispívat na vstupné do nymburského bazénu, hradily by jim 60 korun z celkové ceny. Zkušební podporu na čtyři měsíce od září do konce roku schválili na začátku dubna poděbradští radní. V červnu by měli zastupitelé rozhodnout, zda na příspěvky z městského rozpočtu vyčlení 400.000 korun. Hodina plavání pro dospělého by tak vyšla místo 150 korun na 90 korun, řekl ČTK místostarosta města Ladislav Langr (Volba pro Poděbrady).
Příspěvek 60 korun podle Langra zhruba odpovídá nákladům na zpáteční jízdenku Poděbrady–Nymburk. "Napojili bychom se na počítačový systém v Nymburce kartami, které by si mohli občané za manipulační poplatek vyzvednout v podatelně po předložení dokladu o trvalém pobytu v Poděbradech. U pokladny v Nymburce by se kartou přihlásili a na monitoru by vyjela snížená cena a současně by se jméno uložilo do 'poděbradského sumáře', který by byl každý měsíc vyúčtován Poděbradům," popsal plán Langr. Ve zkušebním provozu město počítá na osobu s osmi návštěvami bazénu za měsíc. S vedením Nymburka, které s návrhem předběžně souhlasí, chce nyní dojednávat detaily.
Městský bazén Poděbrady nemají, v březnu se k záměru jeho výstavby mohli vyjadřovat občané v referendu, hlasování ale nebylo platné, nepřišlo dost hlasujících. Z odevzdaných 1743 hlasů bylo pro 1126. Podle Langra je nabídka podpory těm, kteří o plavání stojí, férovou možností. "Samozřejmě teprve zkušební provoz ukáže, jestli je zde opravdu taková reálná poptávka po plavání," dodal Langr. Karta umožňující zvýhodněnou cenu by se podle něj časem mohla spojit s permanentkou na vstup na poděbradská jezera, případně s dalšími službami.