Stavba nové hasičské stanice v Poděbradech na Nymbursku začne v prosinci a vyjde na 136 milionů korun. Hasičský záchranný sbor (HZS) Středočeského kraje tento týden podepsal smlouvu se společností STAKO z Hradce Králové, vyplývá z dokumentu zveřejněného na portálu veřejných zakázek.
Stavba má být dokončena na konci února 2028. Původně se přitom počítalo se zahájením prací letos v březnu a dokončením ve druhé polovině příštího roku. Posun termínu způsobilo zdlouhavé schvalování projektu i výběrové řízení, ze kterého původně vybraný dodavatel odstoupil, sdělila ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
"Protáhlo se schvalování úvodní studie i vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Termín pak finálně zdrželo výběrové řízení, ze kterého původně vybraný zhotovitel odstoupil," uvedla mluvčí.
Do výběrového řízení na stavbu nové stanice se přihlásilo 13 firem. Na stavbu hasiči využijí evropskou dotaci, která pokryje 70 procent způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 30 procent uhradí stát. Projekt je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Nová stanice bude v ulici Pod Topoly v jihovýchodní části Poděbrad, na pozemku, který hasiči získali v roce 2021 darem od města. Současná stanice v Krátké ulici je podle hasičů v nevyhovujícím stavu, nová bude větší a modernější.
Dosavadní stanice vznikla přestavbou bývalé městské rozvodny elektrické energie. Zkolaudována byla v roce 1940 a od té doby podstoupila několik stavebních úprav. Pod nymburským územním odborem HZS Středočeského kraje podle dřívějších údajů sloužilo 69 hasičů, z toho 39 v Nymburce a po 15 v Poděbradech a Milovicích. V Nymburce i Milovicích už mají hasiči nové stanice.