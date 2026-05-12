Poděbrady chtějí od letošní sezony usnadnit přístup vozíčkářům na Jezero

Poděbrady chtějí od letošní sezony usnadnit přístup na přírodní koupaliště Jezero návštěvníkům na invalidním vozíku, do areálu by se mohli dostávat takzvaným euroklíčem, tedy i v době, kdy u vstupu není obsluha. Sloužit by letos měly začít i nové toalety, které mají být hotové do konce května. Sezona na přírodním koupališti začne v pátek, ceny vstupného zůstávají stejné jako loni, řekl dnes ČTK starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS).
"Na Jezeře bychom letos rádi vyšli vstříc i lidem na vozíku, protože poptávka tady je, a to prostřednictvím univerzálního klíče, aby se mohli do areálu dostat i mimo dobu, kdy je přítomna obsluha," řekl Schulz. Obsluha je u vstupu od 08:00 do 18:00, s euroklíčem tak budou moci lidé na vozíku vstoupit i mimo tento čas a mimo sezonu. Novinka by mohla být v provozu do prázdnin.
Radnice oblíbený rekreační areál postupně obnovuje, v minulých letech vznikla například nová budova pro plavčíky a vstupní turnikety, obnovené jsou přístupové dlážděné chodníky a oplocení. Poslední větší investicí jsou nové toalety za 4,2 milionu korun, které mají být hotové do konce května.
Ceny se proti loňsku nemění, jednorázové celodenní vstupné mezi 08:00 a 18:00 vyjde na 70 korun, po 18:00 lidé zaplatí deset korun. Od loňska si mohou zájemci pořídit celosezonní kartu za 990 korun, která je nepřenosná a umožňuje jeden vstup denně.
Poděbradské jezero je největší ze soustavy čtyř jezer, která jsou zatopenými pískovnami. Lidé se koupou v hlavním jezeře, které je s rozlohou 32 hektarů největším přírodním koupalištěm na Nymbursku. Návštěvníci areálu mohou využít rovněž několik hřišť, restaurace, nedaleko je nudistická pláž a kemp. Koupaliště spravují Technické služby města Poděbrady. Sezona trvá obvykle od poloviny května do poloviny září.