Poděbrady chtějí studií prověřit využití domů vedle radnice

Poděbrady na Nymbursku si nechají zpracovat studii na využití komplexu budov v sousedství radnice, takzvaných Hlinkových domů a domu v Paroubkově ulici. Mohl by v nich být například víceúčelový společenský sál se zázemím. Město od ledna nabízelo nevyužívané budovy k prodeji, radní ale záměr ve středu zrušili. Odhad nákladů na studii pro všechny domy je do 750.000 korun, řekl ČTK místostarosta města Ladislav Langr (Volba pro Poděbrady).
"Naším cílem je mít maximum informací, než se rozhodneme zásadním způsobem změnit pohled na centrální část města," řekl Langr. Připomněl, že jde o úkol pro zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. Záměr chce ale nyní vedení města co nejvíce připravit. Součástí komplexu by podle Langra mohl být několikapatrový parkovací dům.
Město má zhruba deset let starou studii, kterou chtělo aktualizovat. Radní ale rozhodli, že na zpracování studie vyhlásí nové výběrové řízení. Langr už dříve uvedl, že kapacita sálu po případné rekonstrukci a přístavbě Hlinkových domů by mohla být i s galerií zhruba 550 až 600 míst.
Podstatný pro další posun v případě využití domů byl podle Langra i výsledek referenda z minulé soboty, ve kterém měli lidé rozhodnout o stavbě městského bazénu. Kvůli nízké účasti ale referendum nebylo platné. "Bazén nepatřil mezi priority a museli bychom na něj hledat další zdroje, a jedním z nich by byl případný prodej objektů vedle radnice," doplnil Langr.
Velký kulturní sál, který v Poděbradech chybí, je jedním z bodů programu současné poděbradské koalice. Najít vhodné řešení se zatím vedení města nepodařilo. V minulosti radnice například jednala o vhodné budově s lázněmi. Dalším záměrem bylo postavit kulturní sál ve dvou patrech obchodního domu Růžový slon.