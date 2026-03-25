Poděbrady dál připravují svazkovou školu, aktualizovaly demografickou studii

Město Poděbrady na Nymbursku pokračuje v přípravě na stavbu svazkové školy v městské části Žižkov. Měla by mít kapacitu až 810 dětí. Radnice si nechala aktualizovat demografickou studii, která potvrzuje, že současná kapacita základních škol za 20 let s největší pravděpodobností nebude stačit. Město rovněž pokračuje v jednání o založení svazku se čtyřmi obcemi, řekl ČTK starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS).
Aktualizace studie měla podle Schulze ověřit, zda bude i při klesající porodnosti škola stále potřebná. "U nás ten rapidní pokles nehrozí, samozřejmě do roku 2035 k mírnému poklesu dojít může, nicméně současný stav základních škol je takový, že obě základní školy využívají pro běžnou výuku i specializované učebny," řekl Schulz. Připomněl, že další vývoj výrazně ovlivní plánovaná výstavba na Žižkově a v Choťánkách. Z prognózy zpracované do roku 2045 podle něj mimo jiné vyplývá, že zapotřebí bude dalších 15 kmenových tříd.
Předpokládané náklady na stavbu školy s 27 třídami jsou 1,25 miliardy korun. Město už dříve uvedlo, že větší šance na zajištění peněz bude mít ve svazku, o jehož založení začalo jednat s obcemi Choťánky, Pátek, Sokoleč a Kouty. Choťánky, Pátek ani Kouty základní školu nemají, děti dojíždějí do Poděbrad, v Sokolči je pouze první stupeň. Na schůzce minulý týden jednaly obce a Poděbrady například o možnostech nastavení svazku. "Domluvili jsme se, že zhruba za měsíc se setkáme znovu, do té doby to obce projednají ve svých orgánech a dohodneme se, jak bychom to koncipovali," doplnil Schulz.
Město má k dispozici architektonickou studii školy a připravuje tendr na projektovou dokumentaci. Loni na podzim poděbradští zastupitelé schválili nákup pozemku za 59 milionů korun, na kterém by měla být u školy parkovací stání. Stavět by se podle dřívějších informací města mohlo začít v roce 2028.