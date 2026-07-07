Poděbrady dokončují revitalizaci horní části lázeňského parku,vrátila se pergola

Poděbrady dokončují revitalizaci horní části lázeňského parku, hotovo by mělo být do konce července. Z rozsáhlé obnovy parku pak zůstane na jaro příštího roku poslední, devátá, etapa, která zahrne obnovu parčíku u městského úřadu. ČTK to dnes řekl starosta Poděbrad Roman Schulz (ODS). Práce na obnově parku začaly loni, celkové náklady jsou zhruba 86 milionů korun, na většinu má město evropskou dotaci.
Do parku se mimo jiné vrátila dřevěná pergola, která je po renovaci, některé části byly vyměněny. "Byla to po všech stránkách nejnáročnější část, hotovo bude do 31. července, v průběhu srpna ještě třeba budou nějaké dokončovací práce na travnatých plochách, ale to zásadní – mlatové povrchy, diagonála a podobně – to už bude hotové," řekl Schulz. Rekonstrukci podstoupil také prostor parku před hotelem Chariclea. Podél hlavní kolonády přibylo nové lipové stromořadí ve dvou řadách.
Na jaro 2027 je naplánována obnova parčíku u městského úřadu naproti nádraží. "To bude poslední zásadní věc, hotovo by mělo být do května," dodal Schulz.
Součástí prvních tří etap v loňském prvním pololetí bylo zejména kácení a založení stromořadí v západní ulici náměstí T. G. Masaryka. Obnova parku si vyžádá postupné pokácení 83 stromů, což je zhruba desetina z celkového počtu. Vysazeno má být téměř 150 stromů. Dalších zhruba 500 stromů podstupuje při obnově zdravotní a bezpečnostní řez. Poslední velkou obnovu absolvoval park, který je kulturní památkou, v letech 2002 až 2007.