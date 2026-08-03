Poděbrady připomenou 130 let od odhalení pomníku krále Jiřího nočním nasvícením

Poděbrady si v polovině srpna připomenou 130. výročí odhalení jezdeckého pomníku krále Jiřího z Poděbrad. Dominanta Jiřího náměstí, jejímž autorem je sochař Bohuslav Schnirch, byla slavnostně odhalena 15. srpna 1896. U příležitosti výročí bude památka po dvě noci, a to ze 14. na 15. a z 15. na 16. srpna slavnostně nasvícena, řekla ČTK mluvčí města Klára Zubíková.
Pomník, považovaný za jedno z vrcholných děl českého monumentálního sochařství 19. století, je od července 2024 národní kulturní památkou. Součástí připomínky výročí bude 15. srpna od 21:00 také koncert smyčcového kvarteta Fashion Strings, uvedla mluvčí.
"Před dvěma lety se jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad při příležitosti jejího prohlášení za národní kulturní památku rozzářila slavnostním barevným osvětlením. Tato mimořádná instalace se setkala s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti. Proto jsme se rozhodli toto jedinečné nasvícení zopakovat také letos, kdy si připomínáme 130. výročí odhalení jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad," řekla Zubíková. Socha bude nasvícená vždy od 20:30 do 05:00.
Jezdecká socha zachycuje Jiřího z Poděbrad v okamžiku, kdy po vítězné bitvě u Vilémova podává ruku ke smíření poraženému uherskému králi Matyáši Korvínovi. Pískovcový podstavec zdobí emblémy války a míru a štítonoši se znaky Čech, Moravy, Slezska a Horní a Dolní Lužice. Socha je sestavena z tepaných měděných plátů upevněných na železné konstrukci. Pláty podle Schnirchova návrhu vytepal a na kostru osadil pražský kovotepec Richard Schorcht. Dílo dosahuje přibližně dvojnásobku životní velikosti.
Zhotovení pomníku zadal Spolek pro zbudování pomníku králi Jiřímu v Poděbradech Bohuslavu Schnirchovi. Sochař měl k Poděbradům několik rodinných vazeb, pocházela odtud jeho matka, provdala se sem jeho sestra a manželku si přivedl z nedalekých Nových Mlýnů. Ve městě vytvořil také výzdobu průčelí Havířského kostelíku a emblém proboštství nad hlavním vchodem do kostela Povýšení svatého Kříže.
Hotová jezdecká socha byla v roce 1891 představena na Jubilejní zemské výstavě v Praze. Na pražském výstavišti zůstala až do skončení Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Poté ji převezli do Poděbrad, kde byl pomník 15. srpna 1896 slavnostně odhalen.
V roce 2021 město dalo restaurovat kamenosochařské části podstavce, práce stály téměř 1,1 milionu korun. Vláda pomník v prosinci 2023 prohlásila za národní kulturní památku; nařízení nabylo účinnosti 1. července 2024. Předmětem ochrany je pomník s ohrazením a příslušná část pozemku.