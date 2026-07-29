Poděbrady připomenou čtením Tylovy hry 530 let od popravy kutnohorských havířů

V Poděbradech si příští týden scénickým čtením historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. Hru upravenou pro současného diváka sehrají členové Divadelního spolku Jiří u kostela Nanebevzetí Panny Marie, známého jako Havířský kostelík, 5. srpna od 20:00. Hostovat budou herci Igor Bareš a Marek Vašut, řekl ČTK poděbradský místostarosta a režisér hry Ladislav Langr (Volba pro Poděbrady).
"Půjde o scénické čtení s pouze rámcovými aranžemi s důrazem na jubileum, ale i na řadu současných paralel. Kritika uvádí, že je to první české sociální drama. Dnes řešíme věk odchodu do důchodu, férové mzdy, vykořisťování nejslabších na trhu práce, sociální nerovnost - o tom ta hra je, ale také o lidské důstojnosti, o aroganci moci a všeobjímající korupci a o justici, která přisluhuje mocným," řekl Langr.
Kutnohorské povstání havířů v roce 1496 bylo vyústěním sociálních nepokojů konce 15. století v Kutné Hoře. První vzpoura kutnohorských havířů se odehrála v roce 1494, ta ale byla po drobných ústupcích představitelů města brzy ukončena. Vzpoura o dva roky později však přešla v otevřený konflikt. Propukla 13. července 1496, kdy havíři chtěli hájit své požadavky se zbraní v ruce. Byli ale obklíčeni městským vojskem a deset mluvčích havířů bylo místo vyjednávání zajato. Byli nejprve uvězněni a 5. srpna v Poděbradech popraveni.
Památkově chráněný Havířský kostelík v Poděbradech stojí nedaleko mostu přes Labe na místě původního dřevěného kostelíka z roku 1516. Průčelí z roku 1896 tvoří pískovcové reliéfy podle návrhů sochaře Bohuslava Schnircha. V roce 1964 byl kostel odsvěcen a stal se majetkem města, které v něm pořádá menší koncerty a svatby. Kostelík prošel v roce 2023 rozsáhlejší obnovou interiéru, od června do září je otevřen veřejnosti.