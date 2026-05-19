Poděbrady vyčlení pro mladé lidi první startovací byty s nižším nájemným

Poděbrady na Nymbursku vyčlení z bytového fondu města startovací byty pro mladé lidi. Nájemné by mělo činit 110 korun za metr čtvereční, o čtvrtinu méně než v městských bytech a zhruba o polovinu méně, než je běžné komerční nájemné v Poděbradech. O zvýhodněné bydlení budou moci žádat lidé ve věku od 18 do 36 let s trvalým bydlištěm ve městě. Poděbradští radní minulý týden schválili pravidla pro hospodaření se startovacími byty v majetku města. Nabídku prvních dvou bytů chce město zveřejnit co nejdříve, řekl ČTK radní města a iniciátor projektu Dušan Zezulka (ODS).
"Chceme motivovat a poskytnout šanci mladým lidem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, mělo by jim to umožnit překlenout dobu, než se jim ta možnost přiblíží," řekl Zezulka. Jak velký zájem budou mladí lidé o zvýhodněné podmínky mít, nedokáže odhadnout. Prověřit to mají právě první nabídky.
Pro startovací byty chce město postupně vyčlenit pět až deset bytů. "Budeme je nabízet tak, jak nám je společnost Městská realitní Poděbrady, která byty města spravuje, bude připravovat," dodal Zezulka. Půjde podle něj o malometrážní byty. Žadatelé musí kromě trvalého pobytu v Poděbradech a věkového limitu splňovat několik dalších podmínek. Nesmí například vlastnit nemovitost k bydlení nebo dlužit městu či jeho organizacím. Součástí hodnoticích kritérií bude podle Zezulky výše příjmu, délka trvalého pobytu ve městě a také to, zda zájemce řeší navazující bydlení, například stavebním spořením. Pořadí zájemců vzejde z bodového hodnocení kritérií.
Poděbrady mají k dispozici zhruba 370 městských bytů, z toho 63 jsou byty zvláštního určení. Komerční nájemné činí v Poděbradech zhruba 220 až 250 korun za metr čtvereční, v městských bytech je aktuálně 147 korun za metr čtvereční.