Výhrůžky s acetonem byly vydíráním, ne pokusem o vraždu, řekl soud. Trest platí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
Marek Ferst z Poděbrad spáchal vydírání, nikoliv pokus o plánovanou a zvlášť trýznivou vraždu tří lidí upálením. S tímto závěrem se ve středu ztotožnil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání státního zástupce. Soud tak Ferstovi pravomocně potvrdil čtyřleté vězení za jeho počínání před obydlím expartnerky, kam si s sebou muž přinesl hořlavinu a zapalovač.
Marek Ferst, obžalovaný z toho, že se pokusil upálit několik lidí v rodinném...

Marek Ferst, obžalovaný z toho, že se pokusil upálit několik lidí v rodinném domě v Poděbradech. (7. července 2025) | foto: ČTK

Marka Fersta Krajský soud v Praze potrestal čtyřmi lety vězení za vydírání a...
Marek Ferst, obžalovaný z toho, že se pokusil upálit několik lidí v rodinném...
Marek Ferst, obžalovaný z toho, že se pokusil upálit několik lidí v rodinném...
Marek Ferst, obžalovaný z toho, že se pokusil upálit několik lidí v rodinném...
5 fotografií

Podle soudu se nepodařilo prokázat, že se snažil suterénní byt zapálit. Za vydírání se zbraní mohl dostat maximálně osmiletý trest, zatímco za vraždu by mu hrozilo 15 až 20 let za mřížemi.

Podle obžaloby chtěl upálit lidi v bytě, soud muže potrestal jen za vydírání

Obžaloba trvala na tom, že Ferst chtěl vraždit. S touto právní kvalifikací ale nesouhlasil už středočeský krajský soud a odvolací senát měl stejný názor.

„Soud prvního stupně velmi podrobně a srozumitelně své rozhodnutí odůvodnil a my se s ním ztotožňujeme,“ uvedl soudce Alexander Károlyi. „Ta věc byla od počátku trochu nešťastná – už v průběhu přípravného řízení se právní kvalifikace měnila třikrát,“ poznamenal.

Ferst loni 10. října konfrontoval bývalou přítelkyni v jejím novém bydlišti poté, co překonal plot z ulice. Přinesl si páčidlo a sportovní láhev naplněnou acetonem. Nejprve mlátil do vstupních dveří a nadával.

Poté zablokoval jedinou únikovou cestu z bytu, v němž se v té době nacházeli tři lidé. Podle obžaloby skrz zamřížované okno vystříkl hořlavinu na parapet a na obličej někdejší družky, křičel, že ji zapálí, a škrtal zapalovačem. V tu chvíli ho zadrželi přivolaní policisté.

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Muž odmítl, že plánoval lidem v bytě ublížit. Ženu chtěl podle vlastních slov pouze přimět k tomu, aby si konečně odstěhovala své věci z jeho chatky a aby mu vrátila peníze. Svůj požadavek hodlal na místě podpořit tím, že hořlavinou znehodnotí školní tašku ženiny dcery. Aktovku si přinesl s sebou.

„Byla to hloupost,“ zhodnotil ve středu loňské počínání Ferst, který svůj tehdejší výstup – obdobně jako už dříve u středočeského soudu – označil za „špatnou prezentaci“.

K bytu expartnerky přišel v masce Jokera a pod vlivem drog, dlouhodobě zneužívá pervitin. Živí se jako zámečník. Zmínil, že v minulosti dostal podmíněný trest za podvedení dvou zákazníků, stíhaný je rovněž za neplacení alimentů.

Oba soudy shodně dospěly k názoru, že dění popsané v obžalobě se nepodařilo uspokojivě prokázat. O tom, že muž skutečně tekutinu do okna vystříkl nebo že škrtal zapalovačem, totiž vypovídali pouze lidé z bytu, přičemž si ve svých svědectvích vzájemně protiřečili.

Policisté navíc na místě nezjistili, že by Ferst acetonem skutečně parapet postříkal. Ferst u soudu přiznal „jeden výstřik se slovy, že shoří v pekle, protože je to mrcha“. Trval na tom, že žena mu jednak dluží peníze, jednak že se mu snažila ukrást šperky z pozůstalosti jeho matky, které podle něj schovala do hraček své dcery.

Málem zavraždil těhotnou bezdomovkyni, soud muži o tři roky snížil trest

Obhajoba usilovala o další překvalifikování věci, a to z vydírání na nebezpečné vyhrožování. Odvolací senát na to nepřistoupil.

„Motivem pana obžalovaného bylo něco si vyříkat s poškozenou. Přistoupil k tomu velmi nešťastně a intenzivně. Chtěl zejména, aby vyšla ven a mohl si to s ní vyříkat z očí do očí,“ shrnul Károlyi s tím, že takové počínání bylo vydíráním.

Tento trestný čin spáchá člověk, který jiného člověka k něčemu nutí násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.