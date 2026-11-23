Poděbrady na Nymbursku připravují projekt veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Předběžný návrh počítá s 28 stanicemi a 56 dobíjecími body. Vzniknout by mohly na osmi místech ve městě, například v Čechově, Družstevní nebo Kunštátské ulici. Město nyní vyhlásilo předběžné tržní konzultace, jejichž prostřednictvím chce prověřit možnosti uskutečnění projektu. Vyplývá to z dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele města.
"Město chce konzultacemi zjistit, zda mají provozovatelé o projekt zájem, a ověřit, v jakém rozsahu a za jakých podmínek by bylo možné stanice vybudovat a dlouhodobě provozovat," uvedla radnice na facebooku. Nejvíce dobíjecích bodů, deset, by podle návrhu mohlo vzniknout v Čechově ulici. Po osmi město navrhuje v Družstevní a Kunštátské ulici, po šesti v Budovcově, Hakenově a Kozinově ulici, na náměstí 5. května a v ulici U Struhy.
Návrh počítá s dvouvývodovými dobíjecími stanicemi s nominálním výkonem 22 kilowattů na každý dobíjecí bod. Určeny by měly být zejména pro delší stání vozidel, například při parkování obyvatel města nebo jeho návštěvníků. Konečný počet a rozmístění stanic se ještě mohou změnit, město dosud nemá zpracovanou samostatnou lokalizační a kapacitní studii.
Podle předběžného harmonogramu by město chtělo zahájit výběr budoucího provozovatele nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Projektová dokumentace a potřebná povolení by měly být hotové do konce roku 2027, samotná infrastruktura by mohla být vybudována a uvedena do provozu přibližně do konce června 2028. Zda je tento harmonogram reálný, mají ukázat nynější konzultace.
Město zatím nerozhodlo o způsobu financování ani o tom, kdo bude stanice vlastnit a provozovat. Zvažuje například variantu, kdy by jejich výstavbu financoval soukromý investor a městu platil nájemné za využití pozemků. Další možností je koncese nebo pořízení infrastruktury městem s následným zajištěním provozu externí společností.
Zájemci o účast v tržních konzultacích mohou zasílat odpovědi do 4. prosince. Město předpokládá jejich vyhodnocení do sedmi kalendářních dnů po skončení lhůty pro odpovědi. Výsledky mají sloužit jako podklad pro další přípravu projektu a případné zadávací řízení.
Samostatně má město smluvně řešené také parkoviště v Alešově ulici pod nadjezdem se společností ČEZ. Tato lokalita není součástí nynějšího návrhu 28 dobíjecích stanic.
Veřejné dobíjecí stanice už v Poděbradech fungují. Podle evidence ministerstva průmyslu a obchodu jsou v Bílkově ulici, kde je provozuje Lidl, a v ulicích U garáží a Alešova, kde je provozovatelem ČEZ.