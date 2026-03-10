Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:52aktualizováno  10:52
Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy korun, a to vysoce sofistikovanou trestnou činností v oblasti virtuálních měn. Obviněným hrozí až desetiletý trest.
Kriminalisté tvrdí, že trojice stíhaných páchala trestnou činnost v letech 2018 až 2022. Firma nabízela investiční příležitosti na neregulovaném trhu s kryptoměnami a od klientů přijímala peníze pod příslibem nákupu, prodeje a správy virtuálních měn jako bitcoin, ethereum nebo dogecoin.

Podle policie ale obvinění lidé používali část peněz pro vlastní potřebu, k úhradám provozních nákladů, na provize za zprostředkování nových klientů a k vyplácení pouze vybraných investorů.

Centrála navíc uvedla, že obvinění lidé neměli ke svému počínání potřebné povolení České národní banky a že značnou část vybraných peněz spálili neodborným obchodováním na kryptoburzách. Před investory přitom vystupovali jako odborníci.

Server Seznam Zprávy v minulosti napsal, že po rozsáhlé policejní razii propustila firma mladého podnikatele Václava Hollera zaměstnance a vyklidila kanceláře v pražském Burzovním paláci. Mediální zástupce Cryfinu tehdy sdělil, že na účtu firmy je více peněz, než kolik byly vklady klientů, protože před zásahem policie „došlo ke zhodnocení“. Zároveň uvedl, že kvůli zásahu nelze klientům peníze vrátit.

Policie zajistila jako výnosy z trestné činnosti peníze na bankovních účtech, nemovitosti a virtuální měny ve výši přes 20 milionů korun.

„Kriminalistům se dále ve velmi krátké době podařilo zajistit další virtuální měny dosahující v přepočtu částky téměř 260 milionů korun. Policistům přitom byla dotčenými osobami existence těchto měn účelově zamlčena a pouze okamžitým zásahem bylo zabráněno jejich vydražení v dražbách, které měly proběhnout v řádu několika málo dní,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Skupina společností fungovala podle NCOZ na principu takzvaného Ponziho schématu. Princip těchto podvodů, kterým se říká také letadlo nebo pyramida, spočívá právě v tom, že investoři svěřují své peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze místo investování nechá a vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk z investic za účelem nalákání dalších klientů. Ve chvíli, kdy už ve fondu nezbudou žádné peníze, zkrachuje.

„Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků, zejména v oblasti virtuálních měn, která je stále obtížně monitorovatelná a veřejnosti nepříliš známá,“ dodal mluvčí. O podání obžaloby bude rozhodovat pražské vrchní státní zastupitelství.

