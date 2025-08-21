Falešný policista a bankéř napálili pracovnici muzea, poslala jim miliony

  13:02
Policie vyšetřuje případ podvodu, kdy fiktivní policista a pracovník ČNB vymámili z účtů Muzea Mladoboleslavska téměř 11 milionů korun. Podvodníci přesvědčili zaměstnankyni, že bankovní účty muzea jsou v ohrožení a je potřeba peníze převést do bezpečí. Zaměstnankyni kontaktovali přes hlasový hovor.
„Dobrý den, já jsem Pavel Černý z kriminální policie v Mostě a chtěl bych vám oznámit, že je na vás páchán pokus podvodu,“ uvedl podle policistů na začátku hovoru skrze aplikaci WhatsApp jeden z podvodníků. Přes zmíněnou aplikaci nadále ženě poslal i zfalšovanou fotografii policejního průkazu a fotografii údajného podezřelého jako důkaz, že mu může důvěřovat.

Poté, co muž zaměstnankyni přesvědčil o nebezpečí a potřebě převést peníze z účtu muzea na „bezpečné“ účty, ji podvodník spojil s údajným zaměstnancem České národní banky, kterému žena dala přístup do internetového bankovnictví muzea a společně převedli peníze za téměř 11 milionů korun na jiné účty.

Nebezpečný trik. Žena z Ostravska na dálku ovládla cizí mobily, nakradla miliony

Po převedení peněz z účtů muzea se podvodníci pokusili vyvést dalších 400 tisíc ze ženina soukromého účtu, banka ovšem transakci vyhodnotila jako podezřelou a zablokovala ji. Na doporučení banky, poté žena kontaktovala policii. Případem se nyní zabývá odbor analytiky a kybernetické kriminality.

„Jedná se o bezprecedentní událost, která se dotýká nejen samotného muzea, ale i kraje jako jeho zřizovatele. Naší prioritou nyní je úzká spolupráce s policií a hledání všech cest, jak pomoci usvědčit pachatele a vzniklou škodu zmírnit,“ řekl radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Ředitelka Muzea Mladoboleslavska Kateřina Jeníčková se nyní ke vzniklé situaci nechce blíže vyjadřovat s odvoláním na mlčenlivost související s probíhajícím policejním vyšetřováním.

Scénář podvodu je pořád stejný, apeluje policie. Tentokrát žena přišla o 13 milionů

„Finanční újma, která muzeu vznikla by neměla mít na další chod muzea dopad a návštěvníků se nedotkne. Nyní nemáme v plánu omezovat žádné akce, programy a výstavy, které muzeum připravuje, a pokračujeme podle nastaveného plánu,“ sdělila na dotaz iDNES.cz ředitelka. Zároveň odmítla komentovat, zda je muzeum pro takový případ pojištěné.

Policie zaznamenala na začátku roku 2025 dalších 150 podobných tzv. „vishingových“ útoků, tedy podvodů, při nichž se využívá hlasový hovor k vylákání citlivých informací či platebních údajů, tz. voice phishing.

Podle zprávy Policie ČR by občané měli vědět, že policisté nikdy nevyžadují převod peněz na jiné účty, a pokud vás někdo kontaktuje s podobným příběhem, měli byste hovor okamžitě ukončit a celou situaci si ověřit na čísle 158.

