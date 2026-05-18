Silné zastoupení starostů kvitovala i Udženija. „Praha není jedno anonymní město řízené z magistrátu. Praha je 57 městských částí a v jejichž čele stojí 57 starostů. Právě na kterých každý den záleží, jestli to město bude fungovat, nebo ne,“ uvedla s tím, že zkušenost bude v příštích letech pro Prahu klíčová.
„Kandidátka je sestavená tak, aby v sobě kombinovala pohled jak z vedení velkých městských částí, jako například Jakuba Stárka, Ondřeje Grose či Martina Valoviče, kteří stojí v čele Prahy 6, 8 a 10, tak i těch menších na okraji, jako je například Ondřej Martan, starosta Běchovic,“ doplnila Udženija.
Regionální sněm zároveň schválil pokračování předvolební koalice SPOLU. Podpisem Memoranda o spolupráci s TOP 09 pověřil pověřil předsedkyni pražské ODS Alexandru Udženiju a lídra kandidátky Tomáše Portlíka. Zástupci těchto dvou stran se proto v nejbližších dnech sejdou k finalizaci společné kandidátky, kterou společně představí na přelomu května a června.
„Ucházet se o post primátora hlavního města pro mě znamená především obrovskou zodpovědnost. Proto za sebou potřebuji lidi, kterým věřím a na které se budu moct spolehnout,“ uvedl společný kandidát ODS a TOP 09 na primátora Tomáš Portlík a označil schválenou kandidátku za nejsilnější komunální tým v Praze.
„Máme kandidátku postavenou na lidech, kteří za sebou mají výsledky, zkušenost a důvěru obyvatel. Nejsou to politici, kteří město pouze komentují. Jsou to lidé, kteří každý den reálně řídí město a řeší konkrétní problémy Pražanů. Jsem přesvědčen, že právě takový tým dnes Praha potřebuje,“ dodal.
Počátkem května Portlík uvedl, že cílí na zisk přes 50 procent, aby nemusel jednat s dalšími subjekty, například s vládním hnutím ANO. „Zcela záměrně se nevyjadřuji k jakýmkoliv potenciálním partnerům. Snažím se scházet se všemi partnery, protože jeden z těch sloganů je, že nechci řevnivou Prahu,“ řekl Portlík.
Za své priority považuje dobudování dalších částí vnitřního a vnějšího dopravního okruhu kolem Prahy a urychlení bytové výstavby, což má vést ke zpomalení růstu cen bytů v Praze. Hlavní ale podle něj bude odstranění překážek, které výstavbě nebo dokončování projektů brání. Zmínil soudy, překážky ze strany úřadů. O lidovcích, kteří v koalici byli před čtyřmi lety, Portlík při zahájení kampaně řekl, že se spíš dohodnou s opoziční Prahou Sobě.