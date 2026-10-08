Pohřešovaný senior z Kladna zemřel, policisté jej vypátrali bez známek života

Pohřešovaný senior z Kladna zemřel, policisté jej dnes vypátrali bez známek života, informovala bez dalších podrobností policie na webu. Pátrání kriminalisté vyhlásili ve středu a upozorňovali, že se muž potýká se zdravotními komplikacemi.
Pátrání po 74letém seniorovi z kladenské části Kročehlavy vyhlásili policisté poté, co dopoledne odjel z domova na jízdním kole a nevrátil se. "Vzhledem ke zdravotním komplikacím, se kterými se senior potýká, existuje důvodná obava o jeho zdraví i život," uvedli policisté.
Muž u sebe neměl mobilní telefon.