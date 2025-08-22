Podvod s covidovými dotacemi. Firmy hlásily obří ztráty, stát přišel o 27 milionů

Členové skupiny jsou podezřelí z dotačních podvodů ve více než padesáti případech v průběhu osmi měsíců.
Podvody páchali pomocí prostředníků, takzvaných bílých koní. Jejich jménem podávali žádosti v dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem COVID – Nepokryté náklady, který ministerstvo vytvořilo, aby kompenzovalo podnikatelům pokles příjmů v důsledku pandemických vládních opatření.
V dotačních žádostech pak podezřelí uváděli zcela zkreslené údaje o hospodářských výsledcích žadatelů.
Příjem 10 tisíc korun, náklady 4 miliony
„Prakticky vše fungovalo tak, že organizátoři jménem bílých koní či jejich většinou účelově pořízených s.r.o. zažádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli covidu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Jedním z příkladů je žádost živnostníka vykonávajícího malířské práce, který vykázal za období dvou měsíců smyšlené výdaje přes tři a půl milionu korun a příjem pouhých 22 tisíc, za což požadoval kompenzaci více než 2 miliony korun.
Další žadatel podnikal v autodopravě a vykazoval obdobně dramatický pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. Skupina podvodně zažádala i za řadu firem, přičemž většina z nich ani nevykonávala žádnou činnost.
Škoda 27 milionů korun
Na úkor státního rozpočtu a skutečně zasažených podnikatelů se tak podezřelí pokoušeli vylákat v každé žádosti dotaci v průměru za 1,7 milionu korun. České republice tak způsobili škodu překračující 27 milionů korun a dalších více než 60 milionů korun se pokusili takto získat.
Finanční prostředky se pak členové organizované skupiny pokoušeli ve spolupráci s dalšími lidmi vyvést a ukrýt.
Policisté z odboru hospodářské kriminality část těchto peněz z účtů podezřelých zajistili, stejně tak i nemovitost v hodnotě vyšších jednotek milionů korun zakoupenou v jednom z přímořských států.
Na konci dubna 2025 zadrželi kriminalisté čtyři hlavní organizátory a obvinili je z dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Podezřelí byli na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ve vazbě, později je však nadřízený soud z vazby propustil.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí hlavním organizátorům trest odnětí svobody až na 10 let. Kriminalisté zahájili trestní stíhání dalších třiceti osob, které se na trestné činnosti podílely a nyní jsou taktéž podezřelé z výše uvedených trestných činů.