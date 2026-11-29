Praha má druhý nejvyšší počet případů v republice, více jich zaznamenali jen Jihočeši.
„Naše data ukazují, že kratom rozhodně není neškodná látka. Jen během pěti měsíců, kdy VZP zavedla speciální kód pro vykazování intoxikace touto drogou, skončily stovky našich klientů ve zdravotnických zařízeních právě kvůli akutní intoxikaci,“ uvedl ředitel VZP Ivan Duškov.
V celé republice pojišťovna zaznamenala 483 případů, z toho ve 193 případech šlo o nezletilé.
Co je kratom?
● Přírodní látka získávaná z listů tropického stromu Mitragyna speciosa, který roste zejména v jihovýchodní Asii.
● Jeho hlavní účinné látky působí na receptory v mozku a mohou vyvolávat stimulační i tlumivé účinky.
● Užívání kratomu může vést k nevolnostem, závratím, poruchám vědomí, křečím, srdečním obtížím i vzniku závislosti.
Údaje o intoxikacích kratomem sbíralo, aby zjistilo, jak zafungovalo loňské zařazení kratomu mezi psychomodulační látky. Jejich prodej je možný až od 18 let, což obchodníci musejí kontrolovat, a to i při nákupu online. Prodejny musejí být navíc certifikované.
V Praze se podle ministerstva během kratšího období, než jaké sledovala pojišťovna, kratomem předávkovalo 53 lidí, nejčastěji ve věku 15 až 19 let. Více než třetina ošetřených pacientů byla mladší dvaceti let. Vláda proto hodlá ve zpřísňování pravidel prodeje kratomu pokračovat.
Další zpřísnění
„Data bohužel ukazují, že i přes regulovaný prodej se kratom stále dostává k dětem a mladistvým. To je pro nás jasný důvod ke zpřísnění pravidel, které už podpořila i vláda. Naším cílem je mladé lidi lépe chránit a zajistit, aby se pravidla prodeje skutečně dodržovala. Současně musíme pokračovat v prevenci a srozumitelně upozorňovat na zdravotní rizika,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
„Stát váhal tak dlouho, až si kratom našel širokou skupinu uživatelů mezi nezletilými.“
Jakub Frydrych, ředitel NPC
Vláda schválila návrh, který má zvýšit věkovou hranici pro nákup psychomodulačních látek na 21 let, zakázat prodej přes internet a posílit kontrolní pravomoci. Kdy novela začne platit, závisí na dalším projednávání v Poslanecké sněmovně.
Podle šéfa Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha ale není problém v aktuálně nastavené regulaci, jen přišla pozdě. „Stát s jakoukoli regulací váhal tak dlouho, až si kratom mezi nezletilými našel širokou skupinu uživatelů, kteří jej nyní shánějí mimo legální systém,“ vysvětlil Frydrych.
Čtyři pacienti denně
Oproti vysokým číslům ve statistikách se pražské nemocnice setkávají s uživateli kratomu zřídka. Podle jejich zkušeností jsou větší problém syntetické drogy, a to jak u dětí, tak u dospělých.
„S intoxikací kratomem se u dětí na našem urgentním příjmu setkáváme jen ojediněle. Výjimečně se u pacientů prokáže kratom v kombinaci s jinými drogami,“ sdělila Jitka Müllerová Dissou, primářka oddělení urgentního příjmu dětí v Motole.
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Na dětském urgentním příjmu převažují podle jejích slov případy spojené se syntetickými kanabinoidy (uměle vytvořené konopí, pozn. red.) a dalšími blíže neurčenými syntetickými látkami.
Obdobnou zkušenost mají na pediatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). „Jde o ty gumové medvídky a podobně, kratom už vůbec,“ uvedla primářka kliniky Jana Augustínová. Dětští lékaři z Fakultní nemocnice Bulovka se s kratomem setkávají jen občas.
V průměru čtyři zdrogované dospělé denně ošetří ve VFN. „U nás se setkáváme s velkým množstvím intoxikovaných dospělých osob, nejčastější příčinou jsou syntetické kanabinoidy. Kratom se vyskytuje pouze v minimálním počtu,“ potvrdil Jan Krupička, primář Společného příjmu interně nemocných.
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Dodal, že intoxikace bývají většinou spojené také s alkoholem. „Proto jsme zatím nový kód zavedený pojišťovnami v dubnu nevyužili,“ doplnil primář.
Kratom má podle Augustínové závažné nežádoucí účinky u dětí, například v podobě epileptických záchvatů, které mohou být i fatální, když se dítě při pádu nešťastně udeří.