Kunovi původně hrozil až výjimečný trest, protože chtěl podle žalobce zabít klienta pro peníze. „Takový úmysl na straně obžalovaného prokázán bez pochybností nebyl,“ prohlásila v odůvodnění členka senátu Jana Miklová.
Přestože Kuna sebral muži 7800 korun, nemusel to podle ní udělat až po činu. Peníze také nemusely být hlavním motivem pro vraždu. Soud uvěřil mladíkovi, který prohlásil, že klienta pobodal, protože ho o 13 let starší muž ponížil.
Událost se odehrála v Brandýse nad Labem. Kuna se loni v březnu přes sociální síť dohodl s klientem na schůzce a dvojice spolu odešla k muži domů. Za sex dostal mladík 5000 korun, vzápětí ale částku prosázel v hazardních hrách na mobilu. Neměl ani prostředky, aby se dostal domů. Muž mu ale další peníze odmítl dát.
Když muž usnul, zasadil mu Kuna osm bodných ran kuchyňským nožem. Sedm z nich bylo hlubokých. Velmi nebezpečná byla zejména poranění na krku. Mladík si vzal další peníze a zhruba po dvou hodinách z bytu odešel. Muže nakonec zachránili přivolaní policisté a záchranáři. Strávil týdny v nemocnici a další měsíce rehabilitacemi.
Podle Kunova advokáta se dostatečně neprokázalo, že byl mladík v době činu příčetný. Byl pod vlivem drog, pravděpodobně pervitinu a tekuté extáze. Znalec se však podle právníka v posudku zabýval pouze následky požití pervitinu a alkoholu. Žádal proto o jeho revizi, což soud zamítl.
Kuna podle soudu v době činu rozhodně příčetný byl. Dokonce volal přátelům a ukazoval jim přes obrazovku mobilu tělo. Plakal a bál se zadržení a trestu. „Ze žádného důkazu nevyplývají pochybnosti o jeho duševním zdraví,“ uzavřela Miklová.
Soud také neuznal Kunovi námitky, že trest není spravedlivý. Podle odvolacího senátu je přiměřený.