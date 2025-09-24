Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:02aktualizováno  14:02
Roberta Kulenu, který po hromadné rvačce před barem v centru Prahy postřelil jednoho z hostů, poslal soud do vězení na devět let. Muže uznal vinným z pokusu o vraždu, dále z výtržnictví, nedovoleného ozbrojování a poškození cizí věci. Verdikt není pravomocný. Kulena popřel, že chtěl střelbou někomu ublížit. Řekl, že našel pistoli náhodou na zemi a myslel si, že je plynová.
Při bitce před barem v Praze se střílelo.

Při bitce před barem v Praze se střílelo. | foto: Policie ČR

Kulenovi hrozilo za pokus o plánovanou vraždu 12 až 20 let odnětí svobody, podle soudu by však byl takový trest nepřiměřeně přísný. „Soud dospěl k přesvědčení, že nápravy poškozeného lze dosáhnout trestem vyměřeným pod spodní hranicí sazby,“ řekl předseda senátu pražského městského soudu Radek Mařík.

Přihlédl k tomu, že Kulena se sice i v minulosti dopouštěl násilné trestné činnosti, zatím ale nikdy nebyl ve vězení. Zohlednil také, že vražda skončila ve stadiu pokusu a že se muž ke skutku podle soudu v podstatě doznal.

Incident se stal v noci na 25. srpna 2023 v Masné ulici na Starém Městě. Podle obžaloby mu předcházela hádka a fyzický konflikt Kuleny s později postřeleným kickboxerem, přičemž jako první zaútočil právě Kulena. Následovala hromadná bitka hostů, do které se zapojili i vyhazovači z klubu M1.

VIDEO: Při bitce před barem v Praze se střílelo, zásah dostal jeden z výtržníků

Když konflikt vyřešili, Kulena si blíže nezjištěným způsobem opatřil pistoli a na kickboxera šestkrát vystřelil ze vzdálenosti zhruba 11 metrů. Prostřelil mu stehno, poté z místa utekl. Při pátrání po střelci policie přijala rozsáhlá bezpečnostní opatření, nakonec se jí přihlásil sám.

„Je mi to vážně líto, nepočítal jsem s tím. Určitě jsem nechtěl nikoho zranit. Nevěděl jsem, že zbraň je pravá,“ uvedl šestatřicetiletý Kulena při středeční stručné závěrečné řeči. Připustil své výtržnictví a také to, že střelbou poškodil výlohu klubu. Se zbytkem obžaloby nesouhlasil.

Obtěžoval mě, hájil se souzený

Celý konflikt podle něj vyvolal později postřelený mladík, který ho začal před barem obtěžovat kvůli zapůjčení zapalovače a jenž mu údajně dal pohlavek.

Obžalovaný rovněž trval na tom, že zbraň nahmatal na zemi tam, kam se při rvačce, jak řekl, dokutálel kotrmelci. Nedokázal ale vysvětlit, proč nevystřelil do vzduchu nebo proč nevystřelil jen jednou. Uvedl, že se bál nejen o sebe, ale i o přítomné sourozence. Řekl také, že ve zbraních se nevyzná a že střílel poprvé v životě.

Důchodce, který střelil muže do obličeje, vyvázne bez trestu. Trpí duševní nemocí

„Máme za to, že pokud by chtěl obžalovaný poškozeného zbraní jenom zastrašit, zajisté by nemusel na poškozeného mířit,“ řekl soudce. Podle něj Kulena zbraň zřejmě získal od jemu blízké osoby, která byla v klubu s ním.

Státní zástupkyně Barbora Kvášová, která pro muže žádala 13 až 14 let za mřížemi, zdůrazňovala, že Kulena má sklony k agresivním reakcím a že jeho trestná činnost má výrazně rostoucí tendenci. „Jeho jednání je velmi nebezpečné a alarmující, když v centru Prahy bere do ruky střelnou zbraň a střílí proti neozbrojenému poškozenému,“ podotkla.

Na rozdíl od soudce neshledala u obžalovaného žádné polehčující okolnosti. Stejně jako Kulena si ponechala lhůtu na rozmyšlenou, zda podá odvolání.

Součástí rozsudku je i Kulenova povinnost uhradit způsobenou škodu ve výši zhruba 54 tisíc korun.

25. srpna 2023

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

